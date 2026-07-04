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Sports Illustrated

Paraguay vs Francia- Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Marruecos espera en los cuartos de final
Hernán Horovitz|
Francia y Paraguay van por los octavos de final
Francia y Paraguay van por los octavos de final | Robertus Pudyanto/FIFA/Kristian Skeie/UEFA/Getty Images

La excepcional selección francesa continúa su camino hacia su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo cuando se enfrente a Paraguay en los octavos de final el sábado.

Muchos habían pronosticado que Alemania sería el próximo rival de Francia, pero el lento y torpe equipo de Julian Nagelsmann se vio sorprendido por el Paraguay de Gustavo Alfaro.

Los sudamericanos defendieron con tenacidad para resistir la lluvia de ataques alemanes, llevando finalmente a los cuatro veces campeones a la tanda de penaltis. Se produjo una caótica tanda, en la que Paraguay falló dos ocasiones para alzarse con la victoria antes de que José Canale mantuviera la calma y sellara un triunfo memorable .

Ahora, Los Guaraníes se preparan para una prueba aún más difícil en Filadelfia.

Francia sigue imparable en Norteamérica. Tras marcar 10 goles en la fase de grupos, arrolló a Suecia en dieciseisavos de final . Se trata de un equipo excepcional, sin duda capaz de conquistar el mundo del fútbol, ​​y si logra la gloria en Nueva Jersey a finales de este mes, podríamos estar hablando de una selección histórica a nivel internacional.

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Published | Modified
Hernan Horovitz
HERNÁN HOROVITZ

Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.

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