Paraguay vs Francia: previa, predicciones y alineaciones

Histórico le queda corto. La utopía imposible de la Paraguay de Gustavo Alfaro dio otro paso enorme luego de eliminar a Alemania por penales en los dieciseisavos de final del Mundial. Ahora la Albirroja tendrá un desafío todavía mayor cuando enfrente a Francia en los octavos de final, seleccionado que llega de golear a Suecia y que busca acercarse a otra conquista mundialista.

Pronóstico SI Fútbol

Paraguay ya hizo historia al eliminar a Alemania y ahora intentará repetir la hazaña contra los finalistas de Qatar 2022. El desafío, esta vez, es más difícil. Francia llega invicta, con 13 goles en cuatro partidos. La Albirroja ya demostró que sabe cerrar espacios y llevar los partidos al límite, así que difícilmente sea una tarde cómoda para los franceses, hasta para Kylian Mbappé. Aun así, el pronóstico favorece a les Bleus, que cuentan con variantes de sobra para encontrar la diferencia y avanzar a los cuartos de final.

Paraguay 1-3 Francia

¿A qué hora se juega Paraguay vs Francia?

Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos

Filadelfia, Estados Unidos Estadio: Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field)

Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field) Fecha: sábado 4 de julio

sábado 4 de julio Hora: 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP

17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Paraguay y Francia

Paraguay: 0

Empates: 1

Francia: 1

Último partido entre ambos: 2/6/2017 - Francia 5-0 Paraguay - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Paraguay Francia Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay 29/6/2026 Francia 3-0 Suecia 30/6/2026 Paraguay 0-0 Australia 25/6/2026 Noruega 1-4 Francia 26/6/2026 Turquía 0-1 Paraguay 20/6/2026 Francia 3-0 Irak 22/6/2026 Estados Unidos 4-1 Paraguay 12/6/2026 Francia 3-1 Senegal 16/6/2026 Paraguay 4-0 Nicaragua 5/6/2026 Francia 3-1 Irlanda del Norte 8/6/2026

¿Cómo ver el Paraguay vs Francia por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Paraguay

Gustavo Alfaro, Paraguay | JEWEL SAMAD/GettyImages

Paraguay está soñando despierto. Después de igualar 1 a 1 con Alemania durante 120 minutos, la Albirroja, bajo el mando de Alfaro, selló la clasificación en la tanda de penales por 4 a 3 y se convirtió en la sorpresa del torneo, hasta ahora... y más teniendo en cuenta que su clasificación a esta fase eliminatoria se dio desde el tercer puesto del grupo. Julio Enciso marcó el gol sudamericano y Orlando Gill fue la figura por sus intervenciones desde los 12 pasos.

El planteamiento de Alfaro volvió a dar resultado porque Paraguay redujo los espacios y pudo mantener la igualdad hasta los penales. El defensor de Lanús, José Canale, convirtió el penal que selló la clasificación. Ahora, para enfrentar a les Bleus podría repetir la formación que tanta alegría le trajo el lunes.

Luego del encuentro, el DT argentino dejó una conferencia muy emotiva. "Fue una mezcla de sangre y utopía que nos permitió hacer realidad lo que amenazaba con ser imposible. Entraron 26 guerreros y salieron 26 leyendas", afirmó.

Posible alineación de Paraguay contra Francia (4-4-2): Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos

Últimas noticias de Francia

Didier Deschamps, Francia | Europa Press Sports/GettyImages

Hablar de la confianza de Francia en este Mundial es quedarse corto, y más después del 3 a 0 sobre Suecia. Mbappé abrió el marcador y firmó un doblete, y Bradley Barcola también tuvo su oportunidad de hacer un gol para clasificar al equipo a octavos, sin mayores complicaciones. El conjunto de Didier Deschamps dominó el partido de principio a fin con 59% de posesión y una producción ofensiva que pudo terminar con una diferencia todavía mayor.

Mbappé sigue agrandando su legado mundialista. Con estos dos goles llegó a 18 en Copas del Mundo e igualó a Lionel Messi como máximo anotador del torneo actual con seis conquistas.

El capitán francés no dejó que el partido contra los nórdicos se enfríe que ya empezó a pensar en el cruce del sábado. "Ellos demostraron que son un equipo al que hay que tomar en serio. Vencieron a Alemania y no existe un partido fácil en el Mundial. Iremos para intentar ganar", dijo Mbappé. Deschamps también elogió al rival. "Los vi. No fue por casualidad. El equipo alemán es un gran equipo. Luego está el ADN sudamericano y también cuentan con buenos jugadores", expresó el DT.

Posible alineación de Francia contra Paraguay (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

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