Paraguay vs Turquía: previa, predicciones y alineaciones

Paraguay y Turquía se enfrentan este viernes 19 de junio por la segunda jornada del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, zona que también integran Estados Unidos y Australia. El encuentro se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara y se perfila como uno de los partidos clave para definir el futuro de ambos en la fase de grupos, y más después de perder ambas en la primera jornada.

La Albirroja vuelve a un Mundial después de 16 años de ausencia y lo hace bajo la conducción de Gustavo Alfaro, quien recuperó la competitividad de un equipo históricamente incómodo para cualquier rival. Paraguay llega con una base fuerte, nombres de experiencia y la ilusión de volver a meterse en una fase eliminatoria, algo que no consigue desde Sudáfrica 2010.

Turquía, por su parte, regresa a la Copa del Mundo por primera vez desde 2002, cuando alcanzó un histórico tercer puesto. El equipo de Vincenzo Montella combina futbolistas de recorrido con una generación joven muy prometedora, encabezada por Arda Güler y Kenan Yıldız, dos talentos llamados a liderar el nuevo ciclo del fútbol turco.

A continuación, toda la información sobre este gran duelo del Mundial.

Pronóstico SI Fútbol

Paraguay seguramente intentará llevar el partido a un terreno físico, intenso y de pocos espacios. El equipo de Alfaro suele sentirse cómodo cuando puede cerrarse bien, competir en los duelos individuales y salir rápido con futbolistas como Miguel Almirón, Julio Enciso o Ramón Sosa. La pelota parada también puede ser un recurso importante para lastimar a una defensa turca que no siempre transmite plena seguridad.

Turquía tiene más variantes ofensivas y mayor creatividad en los últimos metros, especialmente si Arda Güler logra recibir con libertad entre líneas. Sin embargo, el conjunto europeo puede sufrir si el partido se vuelve trabado y Paraguay consigue imponer ritmo de fricción. Se espera un duelo parejo, con momentos de dominio turco, pero con una Albirroja capaz de sostener el resultado.

Pronóstico: Paraguay 1 - 1 Turquía

¿A qué hora se juega Paraguay vs Turquía?

Ciudad: Santa Clara, California



Estadio: Levi's Stadium



Fecha: viernes 19 de junio



Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 05:00 ESP (20/6)

Historial de enfrentamientos directos entre Paraguay y Turquía

Partidos jugados : 1

: 1 Paraguay : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Turquía: 0

Último partido entre ambos: 16/06/95 - Paraguay 0-0 Turquía - Amistoso

FBL-WC-2026-TUR-ROU-QUALIFIERS | YASIN AKGUL/GettyImages

Últimos 5 partidos

Paraguay Turquía Estados Unidos 4-1 Paraguay 12/06/26 Australia 2-0 Turquía 13/06/26 Paraguay 4-0 Nicaragua 05/06/26 Venezuela 1-2 Turquía 06/06/26 Marruecos 2-1 Paraguay 31/03/26 Turquía 4-0 Macedonia del Norte 01/06/26 Grecia 0-1 Paraguay 27/03/26 Kosovo 0-1 Turquía 31/03/26 México 1-2 Paraguay 19/11/25 Turquía 1-0 Rumania 26/03/26

¿Cómo ver Paraguay vs Turquía por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Paraguay

La selección de Paraguay volvió a competir en un Mundial después de 16 años y la alegría era máxima en el entorno de la selección: "Es un momento de gran satisfacción, de gran alegría. Sabemos lo mucho que el país necesitaba esto, la lucha que han librado los jugadores durante todo este tiempo para intentar lograrlo", dijo el seleccionador Gustavo Alfaro.

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

No obstante, el ansiado regreso tuvo un debut amargo ya que salieron goleados ante Estados Unidos (4-1) en la primera jornada.

Posible alineación de Paraguay (4-4-2): Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Bobadilla, Almirón; Enciso, Sanabria

Últimas noticias de Turquía

Turquía protagonizó una de las primeras sorpresas de este Mundial al perder 2-0 frente a Australia en el debut. La selección otomana tuvo ocasiones pero de poco peligro y se mostró poco eficaz de cara a puerta para imponerse a su rival por lo que es posible que Vincenzo Montella introduzca algún cambio en el once.

Kenan Yıldız podría jugar de inicio tras descansar en el primer partido debido a unas molestias físicas.

Los turcos necesitan ganar si no quieren complicarse sus opciones de estar en la siguinete ronda.

Posible alineación de Turquía (4-2-3-1): Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Yüksek; Yılmaz, Güler, Yıldız; Aktürkoğlu.

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