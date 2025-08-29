Partidos de la fase de Liga de la Conference League 2025/26 tras el sorteo
El Chelsea es el vigente campeón del torneo
Este año se disputará la quinta edición de la UEFA Conference League, el tercer torneo de clubes en el fútbol europeo. Hoy viernes se ha celebrado en Mónaco el sorteo de la fase de liga. Los 36 equipos que participan en la competición ya conocen quiénes serán sus rivales en esta primera fase.
Equipos del Bombo 1
- Fiorentina
- Local: Dynamo Kiev, AEK Atenas, Sigma Olomouc
- Visitante: SK Rapid, Mainz, Lausanne-Sport
- AZ Alkmaar
- Local: Slavi Bratislava, Jagiellonia, Shelbourne
- Visitante: Crystal Palace, Drita, AEK Larnaca
- Shakhtar Donetsk
- Local: Legia Varsovia, Rijeka, Breidablik
- Visitante: Shamrock Rovers, Aberdeen, Hamrun Spartans
- Solvan Bratislava
- Local: Rayo Vallecano, Strasburg, Häcken
- Visitante: AZ, Kups, Shkëndija
- SK Rapid Viena
- Local: Fiorentina, Omonoia, U. Craiova
- Visitante: Lech, Zrinjski, Raków
- Legia Varsovia
- Local: Sparta de Praga, L. Red Imps, Samsunspor
- Visitante: Shakhtar, Celje, Noah
Equipos del Bombo 2
- Sparta Praga
- Local: Shamrock Rovers, Aberdeen, Raków
- Visitante: Legia Varsovia, Rijeka, U. Craiova
- Dynamo Kiev
- Local: Crystal Palace, Zrinjski, Noah
- Visitante: Fiorentina, Omonoia, Samsunspor
- Crystal Palace
- Local: AZ Alkmaar, Kups, AEK Larnaca
- Visitante: Dinamo Kiev, Strasburg, Shelbourne
- Lech Poznan
- Local: SK Rapid, Mainz, Lausanne-Sport
- Visitante: Rayo Vallecano, L. Red Imps, Sigma Olomouc
- Rayo Vallecano
- Local: Lech, Drita, Shkëndija
- Visitante: Slavia Brastislava, Jagiellonia, Häcken
- Shamrock Rovers
- Local: Shakhtar, Celje, Hamrun Spartans
- Visitante: Sparta Praga, AEK Atenas, Breidablik
Equipos del Bombo 3
- Omonoia Nicosia
- Local: Dinamo Kiev, Mainz, Raków
- Visitante: SK Rapid, Drita, Lausanne-Sport
- Mainz
- Local: Fiorentina, Zrinjski, Samsunspor
- Visitante: Lech, Omonoia, U. Craiova
- Estrasburgo
- Local: Crystal Palace, Jagiellonia, Breidablik
- Visitante: Slavia Bratislava, Aberdeen, Häcken
- Jagiellonia
- Local: Rayo Vallecano, Kups, Hamrun Spartans
- Visitante: AZ, Strasburg, Shkëndija
- Celje
- Local: Legia Varsovia, AEK Atenas, Shelbourne
- Visitante: Shamrock Rovers, Rijeka, Sigma Olomouc
- Rijeka
- Local: Sparta Praga, Celje, AEK Larnaca
- Visitante: Shakhtar, L. Red Imps, Noah
Equipos del Bombo 4
- Zrinjski Mostar
- Local: SK Rapid, L. Red Imps, Häcken
- Visitante: Dinamo Kiev, Mainz, Raków
- Linclon Red Imps
- Local: Lech, Rijeka, Sigma Olomouc
- Visitante: Legia Varsovia, Zrinjski, Hamrun Spartans
- Kups
- Local: Slavia Bratislava, Drita, Lausanne-Sport
- Visitante: Crystal Palace, Jagiellonia, Breidablik
- AEK Atenas
- Local: Shamrock Rovers, Aberdeen, U. Craiova
- Visitante: Fiorentina, CeljeSamsunspor
- Aberdeen
- Local: Shakhtar, Strasbourg, Noah
- Visitante: Sparta Praga, AEK Atenas, AEK Larnaca
- Drita
- Local: AZ, Omonoia, Shkëndija
- Visitante: Rayo Vallecano, Kups, Shelbourne
Equipos del Bombo 5
- Breidablik
- Local: Shamrock Rovers, Kups, Samsunspor
- Visitante: Shakhtar, Strasbourg, Lausanne-Sport
- Sigma Olomouc
- Local: Lech, Celje, Raków
- Visitante: Fiorentina, L. Red Imps, Noah
- Samsunspor
- Local: Dinamo Kiev, AEK Atenas, Hamrun Startans
- Visitante: Legia Varsovia, Mainz, Breidablik
- Raków
- Local: SK Rapid, Zrinjski, U. Craiova
- Visitante: Sparta Praga, Omonoia, Sigma Olomouc
- AEK Larnaca
- Local: AZ, Aberdeen, Shkëndija
- Visitante: Crystal Palace, Rijeka, Häcken
- Shikendija
- Local: Slavia Bratislava, Jagiellonia, Shelbourne
- Visitante: Rayo Vallecano, Drita, AEK Larnaca
Equipos del Bombo 6
- Hacken
- Local: Rayo Vallecano, Strasbourg, AEK Larnaca
- Visitante: Slavia Bratislava, Zrinjski, Shelbourne
- Laussane-Sport
- Local: Fiorentina, Omonoia, Breidablik
- Visitante: Lech, Kups, Hamrun Spartans
- U. Craiova
- Local: Sparta Praga, Mainz, Noah
- Visitante: SK Rapid, AEK Atenas, Raków
- H.Spartans
- Local: Shakhtar, L. Red Imps, Lausanne-Sport
- Visitante: Shamrock Rovers, Jagiellonia, Samsunspor
- Noah
- Local: Legia Varsovia, Rijeka, Sigma Olomouc
- Visitante: Dinamo Kiev, Aberdeen, U. Craiova
- Shelbourne
- Local: Crystal Palace, Drita, Häcken
- Visitante: AZ; Celje, Shkëndija
¿Cuándo empieza la fase de liga de la UEFA Conference League 2025/26?
La Conference League comenzará a disputarse en el mes de octubre y, a diferencia de la Champions y de la Europa League, se disputarán seis jornadas en vez de ocho, todas ellas en el año 2025.
- Jornada 1: 2 de octubre de 2025
- Jornada 2: 23 de octubre de 2025
- Jornada 3: 6 de noviembre de 2025
- Jornada 4: 27 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 11 de diciembre de 2025
- Jornada 6: 18 de diciembre de 2025
Published | Modified
ESTEFANÍA RAMOS
Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.