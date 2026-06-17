“Pasé unos días difíciles, complicados”: Messi, explicando la razón de sus lágrimas tras su primer gol ante Argelia

Tal como nos tiene acostumbrados, Lionel Messi nos regaló una noche mágica en el Mundial 2026 luego de marcar un triplete en la goleada 3-0 sobre Argelia, en lo que fue la presentación de Argentina, actual campeona, en el certamen internacional, en duelo correspondiente al Grupo J.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Con su hat-trick ante Argelia, Lionel Messi 🇦🇷 llega a 16 goles en TODA la historia de la Copa del Mundo e IGUALA a Miroslav Klose 🇩🇪 como MÁXIMO goleador histórico del torneo.



🇦🇷 LIONEL MESSI: 16

🇩🇪 Miroslav Klose: 16

🇧🇷 Ronaldo Nazário: 15

🇩🇪 Gerd… pic.twitter.com/ybEdd5rXtJ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 17, 2026

El ‘hat-trick’ de La Pulga marcó una nueva historia dentro de la Copa del Mundo, ya que el capitán argentino alcanzó el récord del alemán Miroslav Klose, quien hizo 16 anotaciones y estaba convertido en el máximo anotador en solitario en la historia de los Mundiales. Antes de eso, Messi había empatado a otro histórico como el brasileño Ronaldo Nazario, que se quedó en 15.



Un detalle que llamó mucho la atención fue que en el primer tanto conseguido por el elemento del Inter Miami de la MLS, este soltó algunas lágrimas, conmoviendo a varios aficionados. Si bien se desconocía el motivo de su llanto, al final del juego, el campeón del mundo lo explicó, argumentando que nada tenían que ver con el tema futbolístico sino porque había pasado días complicados en su vida personal, aunque recibió el apoyo de sus compañeros.



“Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Le agradezco a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre, al lado mío, apoyándome, dándome mucha fuerza para que esté bien”, comentó el histórico del Barcelona de España.

¡ESTAMOS CON VOS, CAPITÁN! 🙏🇦🇷



🗣️ "¿Por qué la emoción? Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, pero agradecido a toda la delegación y mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío dándome muchas fuerzas para que esté bien" pic.twitter.com/BxxkfebODW — Diario Olé (@DiarioOle) June 17, 2026

Al final, Lio no hizo público el problema por el cual atraviesa, pero por ahora debe mantenerse enfocado en el Mundial, ya que a pesar de haber alcanzado a Klose, todavía tiene competencia porque el francés Kylian Mbappé, que marcó un doblete contra Senegal, llegó a los 14 tantos, por lo que todavía está a dos de La Pulga cuando aún queda un largo camino por recorrer en la justa.



El siguiente compromiso de Argentina será frente a su similar de Austria, el próximo lunes 22 de junio, en el AT&T Stadium de Dallas.