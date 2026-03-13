Paulinho, a un paso de la Selección de Portugal tras su explosión goleadora en México

El extraordinario momento que vive Paulinho en el futbol mexicano comienza a trascender fronteras. El delantero del Toluca se encuentra muy cerca de cumplir uno de los objetivos más importantes de su carrera: vestir la camiseta de la Selección de Portugal en la próxima fecha FIFA.

El atacante aparece dentro de la prelista elaborada por el combinado lusitano para los compromisos internacionales del mes de marzo. Se trata de una convocatoria preliminar que reúne a un grupo amplio de futbolistas que serán evaluados antes de definir la lista definitiva que representará al país en esos encuentros.

🚨💣🇵🇹 BOMBAZO. PAULINHO A PORTUGAL



->Toluca ha recibido la carta convocatoria esta mañana de la Federación Portuguesa para la Fecha FIFA de marzo

->Roberto Martínez le tiene bien valorado y con miras para el Mundial 2026

->Enfrentará a México



DETALLES.https://t.co/p3iru26Ctc — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 13, 2026

En esa ventana internacional, Portugal tiene programados dos partidos de alto perfil frente a selecciones del continente americano. El equipo europeo se medirá ante México y posteriormente ante Estados Unidos, en una serie de compromisos que servirán para probar variantes dentro del proyecto deportivo.

Para Paulinho, formar parte de esta preconvocatoria representa un reconocimiento al extraordinario nivel que ha mostrado en la Liga MX. El delantero se ha convertido en una de las grandes figuras del campeonato mexicano gracias a su contundencia frente al arco rival.

Su impacto en el futbol mexicano ha sido notable. El atacante se consolidó como uno de los goleadores más dominantes del torneo y ha logrado mantener una regularidad que pocos futbolistas consiguen en una liga caracterizada por su competitividad.

Esa consistencia ofensiva le permitió alcanzar una marca destacada dentro del futbol mexicano. Paulinho se convirtió en tricampeón de goleo de la Liga MX, una distinción que refleja su capacidad para marcar diferencia temporada tras temporada dentro del campeonato.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Además de su éxito individual, el delantero también ha sido protagonista en los logros colectivos de su club. Con Toluca ha conseguido levantar el título del futbol mexicano en dos ocasiones, consolidándose como uno de los referentes ofensivos más importantes del equipo escarlata.

Sin embargo, la presencia en la prelista todavía no garantiza su participación en los partidos internacionales. El cuerpo técnico de Portugal deberá realizar un corte final en los próximos días para definir a los futbolistas que integrarán la convocatoria definitiva.

La fecha clave para esa decisión será el próximo 20 de marzo. Ese día se anunciará oficialmente la lista final de jugadores que representarán a Portugal en los encuentros frente a México y Estados Unidos durante la fecha FIFA.

Para Paulinho, superar ese último filtro significaría un paso enorme en su carrera profesional. No solo sería su consolidación a nivel internacional, sino también el reconocimiento al impacto que ha tenido en el futbol mexicano durante los últimos torneos.