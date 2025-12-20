Pedri es baja en el entrenamiento y no jugará con el Barcelona frente al Villarreal

El FC Barcelona recibió una de las peores noticias de cara al partido frente al Villarreal del próximo domingo: Pedri estará de baja por motivos físicos. "No estará. No estoy contento con esto. Está lesionado", dijo Hansi Flick en la típica rueda de prensa del día previo al encuentro.

"Creo que estará listo para el Espanyol. Tiene problemas en los isquios, pero el riesgo es muy alto. Podría jugar, pero el riesgo es alto. Lo tenemos que cuidar y que haga tratamiento. No podemos tomar riesgos. Es lo mejor ahora. Lo necesitamos para los próximos partidos contra el Espanyol y la Supercopa. Tenemos que adaptarnos porque tenemos mucha calidad en el equipo", explicó el alemán en referencia a los próximos encuentros, que serán el 3 de enero y el 7 del mismo mes respectivamente.

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Sobre el partido con el Submarino Amarillo, palpitó: "Cada partido es el más importante, pero jugamos contra un equipo con filosofía, con juego directo. Es un equipo increíble y han crecido mucho en los últimos años. Lo están haciendo muy bien. Es muy diferente la Copa, la Champions y LaLiga. Para todos los equipos, el Barça es el partido del año. Seguro que estarán motivados".

Cabe recordar que el Villarreal, que está tercero en LaLiga con una excelente performance, viene de quedar eliminado en 16avos de final de la Copa del Rey frente al Racing de Santander el pasado martes en El Sardinero.

Por su parte, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones del campeonato español con 43 puntos, mirando desde arriba al Real Madrid con una ventaja, al menos por ahora, de cuatro puntos. En caso de que el equipo de Xabi Alonso supere al Sevilla este sábado en el Bernabéu, los de Flick jugarán con la presión de tener que ganar de visitante para mantener la diferencia.

