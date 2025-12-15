Pedri rompe un récord de 15 años de Lionel Messi y hace historia en el Barcelona

El centrocampista del Barcelona, Pedri, se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en hacer 150 apariciones en LaLiga, superando el récord de larga data de Lionel Messi.

El español alcanzó este hito el sábado por la tarde en la victoria catalana por 2-0 sobre Osasuna. Pedri, quien asistió a Raphinha en el primer gol en el Spotify Camp Nou, jugó su partido número 150 de liga con el Barcelona a los 23 años y 18 días.

Messi tenía el récord de haber alcanzado ese hito a los 23 años y 121 días, el 23 de octubre de 2010. El ocho veces ganador del Balón de Oro se mantuvo en la cima de los libros de historia del club durante 15 años hasta que fue destronado con estilo.

En 150 partidos con el Barcelona en la máxima categoría del fútbol español, Pedri ha marcado 22 goles y 17 asistencias. El internacional español también ayudó a los catalanes a ganar LaLiga en las temporadas 2022-23 y 2024-25.

El camino de Pedri hacia los 150 partidos de Liga con el Barcelona

Temporada Partidos en LaLiga 2025-2026 14* 2024-2025 37 2023-2024 24 2022-2023 26 2021-2022 12 2020-2021 37

*Aún activo

Flick elogia al "fantástico" Pedri tras la victoria ante Osasuna

Puede que Osasuna haya mantenido a raya al Barcelona durante gran parte del encuentro del sábado, pero los campeones defensores españoles finalmente rompieron el empate en el minuto 70 para finalmente sumar los tres puntos.

Tras la victoria, que sitúa a su equipo con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, Hansi Flick sólo tuvo elogios para Pedri.

"Pedri es un jugador fantástico, de primer nivel. ¿Qué puedo decir de él? Es un jugador absolutamente increíble", declaró efusivamente el técnico alemán, y agregó: “Osasuna presionó con muchísima intensidad en el tercio defensivo y no era fácil crear espacios, pero cuando tuvimos la ocasión la aprovechamos".

El Barcelona espera mantener su buen ritmo en el crucial choque contra el Villarreal el próximo fin de semana, su último encuentro de La Liga antes del parón vacacional. Antes, sin embargo, los de Flick deben enfrentarse al Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey el martes 16 de diciembre.

