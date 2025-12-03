Pedri tranquiliza al Barcelona sobre su posible lesión con un posteo en redes

El 3-1 del Barcelona ante el Atlético de Madrid por LaLiga le permite al conjunto culé seguir líder por una jornada más. Tras derrotas dolorosas ante el Real Madrid, el PSG y el Chelsea, los dirigidos por Hansi Flick necesitaban un triunfo "grande".

Más allá de este buen presente futbolístico, el entrenador alemán tuvo la mala noticia de perder a Dani Olmo, quien en la jugada del gol que él mismo convirtió sufrió una luxación en el hombro izquierdo y estará un mes de baja.

Pero no tendrá problemas con los otros dos tocados, Raphinha y Pedri. Agotado, a los 30' de la segunda parte, el mediocampista pidió ser sustituído y entró en su lugar Pedro Dro Fernández, pero está a disposición para enfrentar el próximo sábado al Real Betis por la jornada 15.

Para llevar aún más tranquilidad, el propio Pedri escribió en su cuenta de Twitter "Todo bien, gracias!" acompañado de un corazón azul y otro rojo, en alusión a los colores del club.

El canario, al que le falta rodaje tras haber estado un mes lesionado, fue titular y su cambio se vio motivado más por cansancio que por lesión, y eso es lo que el jugador quiso transmitir y ratificar lo que el propio Flick reveló en rueda de prensa tras el triunfo ante el equipo de Diego Pablo Simeone: "Pedri está bien, un poco cansado".

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

"Es un jugador excepcional. Estoy contento de que no haya necesitado tiempo para volver al nivel. Lo vimos el sábado y hoy. Ha controlado bien la conexión de la defensa y el ataque", agregó Hansi Flick.

Desde lo estadístico, Pedri completó 60 de sus 64 pases en las 73 intervenciones que tuvo en el partido y conectó en 14 ocasiones con sus compañeros en el último tercio de campo.

