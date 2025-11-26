Pedri vuelve a entrenarse con el grupo tras su lesión y podría jugar frente al Alavés

El Barcelona quiere dejar atrás su noche negra de Champions League y centrarse en su próximo compromiso, el Alavés.

Luego del 0-3 en Londres ante el Chelsea, el equipo regresó a la ciudad condal. Y al hacerlo pasadas las 4 de la mañana, el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick suspendió el entrenamiento para darle una recuperación mayor a sus futbolistas.

La buena noticia para el entrenador alemán es que el mediocampista Pedri se reincorpora al trabajo con la plantilla tras su lesión sufrida en el Santiago Bernabeu, en la derrota 2-1 ante el Real Madrid hace exactamente un mes y sufrir la rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda.

Pese a la anulación del entrenamiento colectivo, algunos futbolistas se han presentado igualmente en las instalaciones para someterse a tratamientos de recuperación, fisioterapia y trabajo específico de baja carga, para recuperarse al 100% y no salir más del equipo.

El centrocampista del Barça tiene el alta médica y ya prepara su vuelta en los próximos partidos, según AS. Habrá que esperar para saber si es convocado ante el Alavés o si sucederá tres días más tarde, nada más y nada menos que ante el Atlético de Madrid.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

La exigencia del duelo ante el Chelsea y la posterior derrota categórica demostró que Pedri es extremadamente necesario en el esquema del FC Barcelona. Por eso, masticando bronca y ya en el vestuario, el '8' habría tomado la palabra y expresado: "Voy a hacer un esfuerzo para estar listo el fin de semana contra el Alavés", dijo delante de sus compañeros.

Si Pedri finalmente entra en la convocatoria ante el Alavés, Flick recuperará a su jugador más determinante en la creación de cara a una seguidilla de partidos trascendentales, que podrían marcar el tiempo del FC Barcelona en la temporada.

