¿Peligra su participación en el Mundial 2026? Neymar no entrena con Brasil y es enviado a una clínica

En las últimas horas, la selección de Brasil informó, a sus aficionados, que el ídolo del Santos y ex referente del FB Barcelona y del PSG, Neymar Jr., no entrenó el día miércoles en Teresópolis, y fue enviado a una clínica para que le realizaran estudios detallados sobre una lesión en la pantorrilla derecha, la cual, dicho sea de paso, lo alejó de las canchas a lo largo del semestre, con su club, el Santos de Brasil.

⚠️🇧🇷 Brasil informó que NEYMAR NO ENTRENÓ HOY y FUE TRASLADADO A UNA CLÍNICA para realizarle más estudios. pic.twitter.com/OnvlbWgRPo — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 27, 2026

¿Peligra su participación en el Mundial 2026?

Hasta el momento se desconoce la gravedad de su lesión. Incluso, podría tratarse de una cuestión preventiva, tal como ocurrió con Lionel Messi en el último partido que disputó con el Inter Miami antes de concentrarse con la selección nacional de Argentina.

Tomando en cosideración que estamos ya a tan solo 15 días de que arranque la copa del mundo, es completamente entendible que las principales figuras decidan extremar cuidados, puesto que un exceso de confianza, en estas instancias, podría dejarlos fuera de la justa mundialista, tirando a la basura el trabajo realizado durante los últimos cuatro años.

¿Contra quién debutará la selección de Brasil en el Mundial 2026?

El primer encuentro que disputará la Verdeamarela en la próxima copa del mundo, será ante la selección de Marruecos, el día 13 de junio del 2026. Se espera que la situación de Ney no sea de verdadero peligro y pueda llegar de la mejor manera a este compromiso.

Los recuerdos de lo vivido por ambas selecciones en el mundial de Qatar 2022 son contrastantes. Por un lado, los dirigidos por Carlo Ancelotti querrán superar con creces lo conseguido en la copa del mundo anterior, cuando fueron eliminados en cuartos de final por la selección de Croacia.

Marruecos, por otro lado, tomará como combustible el cuarto lugar obtenido en Qatar. Un recordatorio de que, cuando el balón rueda, cualquier cosa puede suceder. Como eliminar a potencias como España o Portugal. O, ¿por qué no?, como salir campeones del mundo, cumpliendo con la profecía del maestro Carlos Bilardo, quien aseguró, y cito: ''Acá (en Marruecos) está el futuro del fútbol''.

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