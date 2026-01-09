Pep Guardiola habla tras el fichaje de Semenyo por el Manchester City

El fichaje de Antoine Semenyo por el Manchester City ya genera expectativas dentro y fuera del club. Tras oficializarse la incorporación, Pep Guardiola tomó la palabra y dejó claro que no se trata de una oportunidad de mercado circunstancial, sino de una operación planificada desde hace tiempo.

En conferencia de prensa, el técnico español confirmó que el atacante ghanés llevaba tiempo bajo la lupa del área deportiva. “Llevamos siguiendo a Semenyo mucho tiempo”, afirmó Guardiola, remarcando que su llegada responde a un análisis prolongado y no a una reacción inmediata ante necesidades coyunturales del plantel.

💙🔗 Pep Guardiola: “We’ve been following Semenyo for long time. He can play on both sides, right and left, uses both legs unbelievably. And at striker as well he can play with his pace”.



“Many clubs wanted him and he decided to join us - so only I can say is thanks to him”. pic.twitter.com/MtUxfqXRBC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026

Uno de los puntos más destacados por el entrenador fue la versatilidad ofensiva del nuevo refuerzo. Guardiola subrayó que Semenyo puede adaptarse a múltiples contextos dentro del sistema del City. “Puede jugar en ambos lados, derecha e izquierda”, explicó, resaltando una cualidad especialmente valorada en su modelo táctico.

El estratega también enfatizó la capacidad técnica del futbolista africano, haciendo hincapié en su manejo bilateral. “Usa ambas piernas de manera increíble”, señaló Guardiola, quien considera que este atributo amplía las variantes ofensivas del equipo y facilita la rotación de roles durante los partidos más exigentes del calendario.

Además de desempeñarse como extremo, Semenyo ofrece soluciones en el eje del ataque. El propio Guardiola destacó esa faceta al asegurar que “también como delantero puede jugar con su velocidad”, una condición que el City pretende explotar tanto en transiciones rápidas como en ataques más estructurados.

Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Más allá de lo futbolístico, el entrenador quiso poner en valor la decisión personal del jugador. Guardiola confirmó que el interés por Semenyo no era exclusivo del club inglés. “Muchos clubes lo querían y él decidió unirse a nosotros”, afirmó, subrayando el peso que tuvo la voluntad del ghanés en el cierre de la operación.

En ese mismo sentido, el técnico no ocultó su agradecimiento hacia el futbolista por elegir al City en un mercado altamente competitivo. “Lo único que puedo decir es gracias a él”, declaró Guardiola, convencido de que la convicción del jugador será clave para su adaptación inmediata al exigente entorno del club.

De cara al corto plazo, Semenyo podría tener su primera aparición oficial antes de lo previsto. Guardiola dejó abierta la posibilidad de su debut este mismo fin de semana, cuando el Manchester City enfrente al Exeter City en la FA Cup, un escenario ideal para empezar a escribir su nueva etapa.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES