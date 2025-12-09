Pep Guardiola salió públicamente en defensa de Xabi Alonso en medio de los rumores que apuntan a una posible destitución del técnico español si el Real Madrid cae ante el Manchester City en Champions. El entrenador del City mostró admiración total por su exjugador y confía plenamente en su capacidad para revertir cualquier situación adversa.

Guardiola fue contundente al expresar su apoyo absoluto a Xabi, con quien compartió dos años en el Bayern Múnich. “Solo le deseo lo mejor a Xabi Alonso. Él puede darle la vuelta a las cosas en el Real Madrid. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho”, afirmó el técnico catalán, dejando clara la estima personal y profesional que tiene por el actual estratega merengue.

Pep Guardiola on Xabi Alonso's job: "Barcelona and Real Madrid are the toughest clubs to be a manager, the most difficult ones for pressure and environment".



"I have sympathy, because we were together two years - an incredible experience being with him".

En medio de la presión mediática y deportiva, Pep recordó la enorme exigencia que implica dirigir a los dos clubes más grandes de España. “El Barcelona y el Real Madrid son los clubes más difíciles para ser entrenador, los más complicados por la presión y el ambiente”, señaló, subrayando que el desafío no es menor para quien se sienta en ese banquillo.

El propio Guardiola añadió que la experiencia compartida con Xabi le permite dimensionar su fortaleza mental y su calidad como líder. “Tengo simpatía porque estuvimos juntos dos años, una experiencia increíble estar con él”, destacó, evidenciando la confianza que tiene en la capacidad del vasco para manejar situaciones límite.

Mientras tanto, en la capital española, crece la especulación respecto al futuro inmediato de Alonso. Diversos reportes aseguran que la directiva madridista contempla un cambio si el equipo no supera al Manchester City, un escenario que aumenta la presión alrededor del técnico.

A pesar del ruido externo, Guardiola apuesta porque Xabi mantenga la calma y pueda demostrar su valía. Para el catalán, su exalumno tiene la habilidad necesaria para estabilizar al equipo y competir al más alto nivel, incluso en momentos críticos.