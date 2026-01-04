Pep Guardiola se lamenta tras empate ante el Chelsea: "No podemos jugar como lo hicimos"

El 2026 no empezó como se esperaba para el Manchester City y es que en la disputa de la Jornada 20 frente al Chelsea, dejaron escapar la oportunidad de sumar tres puntos y así evitar que el Arsenal se alejara en la zona de honor de la clasificación en la Premier League.

Las cosas comenzaron de buena forma para los ahora locales, ya que Tijjani Reijnders pudo marcar el uno por cero antes de terminar el primer tiempo, ahí Rayan Cherki tomó la esférica desde su propio campo, hizo una pared en el círculo central con Pedri quien erró un pase para Erling Haaland, ahí apareció el neerlandés, quien hizo un ligero recorte dentro del área y disparó de izquierda para marcar dicho tanto.

Sin embargo, las cosas no terminaron ahí y es que en el minuto 94 apareció una jugada por la banda derecha en la que en medio de una serie de rebotes la pelota quedó en los pies de Enzo Fernández, quien solo tuvo que empujar la pelota para rescatar un punto y así quitarle la posibilidad a los Ciudadanos de acercársele a los Gunners.

Ante esta situación, Pep Guardiola, quien se enfrentó a Calum McFarlane, director técnico interino que apenas estaba en su primer partido como profesional, mientras que el español ya suma más de 1000 encuentros en su haber, afirmó que está arrepentido de no haber hecho valer su localía y la presión que sostuvo en el encuentro.

No podemos jugar como lo hicimos en cuanto a conceder el balón, no es falta de concentración, tuvieron una acción y marcan un gol. Normalmente el Chelsea no es así Pep Guardiola

De igual forma, dejó ver que con la calidad de jugadores que tiene en su plantilla, este tipo de cosas no deberían suceder ya que en los partidos como este generan muchas oportunidades de gol que no han sabido concretar.