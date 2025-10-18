Pep Guardiola se rinde ante Julián Álvarez: "Quizás me encantaría tenerlo"

Pep Guardiola no olvida a Julián Álvarez y los fanáticos del Manchester City tampoco. Saben que perdieron a uno de los mejores delanteros del mundo, que ahora hace goles y brilla en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

El periodista Fabrizio Romano publicó unas declaraciones del técnico español sobre Álvarez, quien estuvo en el City dos temporadas y disputó 103 compromisos con el equipo ciudadano.

"Julián Álvarez es un crack. Por eso ahora está en uno de los mejores clubes del mundo, el Atleti, jugando con un entrenador y unos jugadores de primer nivel, con un rendimiento increíble", reconoció Guardiola. “Quizás me encantaría tenerlo… pero entiendo por qué se fue".

Álvarez no encontró espacio en la plantilla del City con Erling Haaland haciendo de '9' del equipo de Guardiola. El club inglés vendió al delantero argentino por 75 millones de euros, más algunas variables, al Atlético de Madrid.

En España ha encontrado la regularidad que tanto buscaba y se le nota en el terreno de juego. Tiene siete goles en nueve partidos, lo que tiene muy ilusionados a los seguidores colchoneros.

Simeone, su técnico actual, se ha rendido en elogios a Álvarez. "Julián es extraordinario. No sé cómo hace para patear esos tiros libres, que la pelota se cae y cuando sale va para adentro. Me hace acordar un poco a Pantic, cuando pateaba esos tiros libres fantásticos en la puerta del área", dijo el estratega para ESPN hace algunos días.

"Pero lo que más le valoro, más allá de lo que se le ve, es la humildad que tiene: la humildad para correr, para trabajar, como campeón del mundo y estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue. Y eso lo tenemos que cuidar en el club", añadió el veterano estratega del cuadro madrileño..