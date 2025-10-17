El actual jugador de la plantilla del Barcelona que pide la llegada de Julián Álvarez

El centrocampista del Barcelona, Marc Bernal, admitió que los actuales campeones españoles deberían hacer del fichaje de Julián Álvarez, futbolista del Atlético de Madrid, una auténtica prioridad.

El irregular inicio de la temporada 2025/26 de los catalanes ha puesto de manifiesto varias debilidades clave que el Barcelona debe abordar en el mercado de fichajes. Hansi Flick no solo necesita un auténtico líder en defensa, sino que también debe elaborar un plan de sucesión para Robert Lewandowski.

El delantero de 37 años se encuentra en los últimos 12 meses de su contrato con el gigante español, y sus recientes problemas de lesiones, junto con su edad, ponen en duda su futuro en el Barcelona. Un sustituto ideal para Lewandowski es Álvarez, según el mediocampista Bernal.

En una entrevista con ARA, el español mencionó al argentino como el jugador que ficharía para el Barcelona.

El delantero del Atlético de Madrid ha sido una figura destacada en el equipo de Diego Simeone desde que llegó del Manchester City antes de la temporada 2024-25. Álvarez suma 36 goles en 66 partidos, despertando el interés del Liverpool, el Arsenal y el Barcelona.

Sin embargo, el agente de Álvarez, Fernando Hidalgo, negó cualquier oferta por parte del Liverpool y aseguró a los seguidores del Atlético de Madrid que su cliente está "plenamente comprometido" con los Colchoneros.

Julián Álvarez podría ser la solución al éxito a largo plazo del Barcelona

Al igual que el Liverpool, el Barcelona no ha hecho una oferta oficial por Álvarez, pero la esperada salida de Lewandowski el próximo verano podría obligar a los catalanes a hacer un movimiento audaz si encuentran los fondos para financiar dicho acuerdo.

La cláusula de rescisión de Álvarez está fijada en 500 millones de euros (584,4 millones de dólares) y su contrato se extiende hasta 2030. El Atlético de Madrid se aseguró de que el jugador de 25 años comprometiera su futuro con el club con el llamativo contrato.

Después de todo, Álvarez completaría una delantera que incluye a Raphinha y Lamine Yamal, dos de los mejores extremos de toda Europa.

