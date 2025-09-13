Pep Guardiola sigue prefiriendo a Haaland por delante de Isak

Pep Guardiola volvió a dejar claro en rueda de prensa la importancia que Erling Haaland tiene en su proyecto al frente del Manchester City. Preguntado por el millonario fichaje de Alexander Isak por el Liverpool —150 millones de euros para reforzar el ataque del conjunto de Arne Slot—, el técnico catalán fue contundente en su valoración comparativa entre el delantero noruego del Liverpool y su propio goleador.

“Para mí, Haaland está un poco por encima”, declaró Guardiola con una sonrisa. “No cambiaría a Haaland por ningún otro delantero”, insistió, reforzando la confianza en el jugador que desde su llegada al Etihad ha pulverizado registros de goles en Premier League y en competiciones europeas.

🚨 Pep Guardiola on Alexander Isak or Haaland: “For me, Haaland is little bit above”.



“I’d not change Haaland with any other striker”. @BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/VMqO4ghMNg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2025

El fichaje de Isak por el Liverpool ha generado un gran debate en Inglaterra, no solo por la cifra récord pagada, sino también por lo que supone en la pugna entre los grandes aspirantes al título. Guardiola, sin embargo, evitó entrar en comparaciones directas más allá de reafirmar su fe en Haaland, al que considera una pieza insustituible.

Las palabras del técnico no solo refuerzan el estatus del noruego en el vestuario, sino que también envían un mensaje claro: el City sigue confiando en su estrella para marcar la diferencia.