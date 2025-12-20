Pep Guardiola volvió a lanzar un mensaje claro y exigente a sus jugadores en el Manchester City, pese a la contundente victoria sabatina contra el West Ham United.

Efectivamente, el conjunto sky blue se impuso 3-0 a los Hammers en el último compromiso antes de la Navidad, de la mano de un doblete de un, nuevamente, intratable Erling Haaland y un destacado tanto de Tijjani Reijnders. No obstante, el entrenador catalán dejó claro que el resultado no oculta las carencias actuales de su equipo.

Tras el encuentro, Guardiola valoró de forma positiva la actitud, el compromiso y la solidez defensiva mostrada por sus jugadores, aunque insistió en que el rendimiento con el esférico todavía está muy lejos del necesario para competir por el cetro de Premier League hasta el final de la temporada. "Estamos contentos por ganar, pero en la forma en que estamos con el balón, tenemos que mejorar; de lo contrario, no será suficiente para ser candidatos al título en marzo, abril y mayo", acotó Pep.

Pep Guardiola no quedó del todo satisfecho con la victoria del Manchester City ante el West Ham | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El antiguo técnico del Barcelona y Bayern Múnich fue especialmente crítico con la circulación de balón y el posicionamiento ofensivo, aspectos que no suele negociar bajo ninguna circunstancia. "Defensivamente estamos mejorando y podemos verlo, pero con la pelota estamos lejos de lo que tenemos que hacer. No estamos cerca. La forma en que atacamos depende de cómo defienda el rival, así que tenemos que estar en los lugares correctos para que sea más fluido, y no lo estuvimos".

Guardiola aseguró haber trasladado este mensaje directamente a sus jugadores, combinando la satisfacción por el triunfo con una advertencia clara: ganar no basta si no se acompaña de una evolución en el juego. "Les dije que estaba contento y 'Feliz Navidad', pero tenemos que mejorar; no será suficiente".

Aunque paradójicamente, el Manchester City acumula cinco triunfos corridos en Premier, y asaltó el primer lugar de la clasificación, a espera de que Arsenal dispute su desafío de la fecha 17, el mensaje del estratega español es claro: o sus futbolistas elevan el nivel táctico o no levantarán trofeos al final del ejercicio.