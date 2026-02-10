Pésimas noticias en el Real Madrid en torno a Jude Bellingham

El Real Madrid enfrenta un nuevo contratiempo en un momento clave de la temporada. Las alarmas se encendieron alrededor de Jude Bellingham, quien quedó fuera de competencia por lesión cuando el escenario inicial apuntaba a una ausencia relativamente corta. La situación, sin embargo, se ha complicado más de lo previsto.

En un primer diagnóstico, el cuerpo médico del club blanco contemplaba una baja aproximada de un mes. Ese plazo permitía pensar en un regreso relativamente rápido y en una reincorporación progresiva para la recta decisiva del curso. No obstante, la evolución del mediocentro inglés no ha sido la esperada.

🚨La lesión de Bellingham no tiene pinta que le deje fuera de competición solo un mes. Podría alargarse hasta los dos meses. pic.twitter.com/2zd5pCngRD — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) February 10, 2026

Con el paso de los días, la preocupación creció dentro del entorno madridista. La respuesta del futbolista a los primeros tratamientos encendió nuevas alertas y obligó a replantear los tiempos. Hoy, la posibilidad de que la lesión se extienda hasta los dos meses gana fuerza, alterando la planificación deportiva del equipo.

El periodista Ramón Álvarez de Mon fue contundente al informar sobre el panorama actual. “La lesión de Bellingham no tiene pinta que le deje fuera de competición solo un mes. Podría alargarse hasta los dos meses”, señaló, dejando claro que el escenario es mucho más complejo de lo inicialmente previsto.

De confirmarse este plazo, el Real Madrid perdería a una de sus piezas más determinantes en el mediocampo durante un tramo decisivo del calendario. Bellingham no solo aporta llegada y gol, sino equilibrio, liderazgo y una capacidad de influencia que ha marcado diferencia desde su llegada al club.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO VALLECANO | THOMAS COEX/GettyImages

La mayor inquietud pasa por el calendario europeo. Todo indica que el inglés no estaría disponible para los duelos vitales de Champions League ante el Benfica, una eliminatoria que exige la mejor versión del conjunto blanco. Su ausencia obligaría a ajustes tácticos importantes.

Álvaro Arbeloa y su cuerpo técnico ya trabajan con escenarios alternativos, evaluando variantes en el mediocampo para suplir una baja de alto impacto. Sin embargo, reemplazar el peso específico de Bellingham no será tarea sencilla, especialmente en partidos de máxima exigencia continental.

Mientras tanto, en Valdebebas se apuesta por la prudencia. El club no quiere acelerar tiempos ni correr riesgos innecesarios que puedan derivar en una recaída. La prioridad es una recuperación completa, aunque el precio sea perder al mediocentro inglés durante varias semanas cruciales de la temporada.