Piqué utiliza su histórica rivalidad con Arbeloa para impulsar la Kings League

El regreso de la Kings League este domingo 1° de marzo no pasó inadvertido. Fiel a su estilo provocador, Gerard Piqué eligió un escenario inmejorable, la concurrida Gran Vía, para instalar una lona gigante con un mensaje cargado de ironía: “No somos tan conocidos, pero lo seremos”. La frase no tardó en interpretarse como una referencia directa a Álvaro Arbeloa, hoy vinculado al Real Madrid como entrenador en la cantera, con quien el ex defensor mantuvo varios cruces mediáticos en el pasado.

La campaña publicitaria coincidió con la reanudación del torneo en el Cupra Arena tras el parón posterior al Mundial ganado por Brasil. La competición, impulsada por Piqué, ha logrado expandirse internacionalmente y ya celebró dos mundiales, tanto de clubes como de selecciones, consolidando un formato disruptivo que mezcla fútbol 7, reglas innovadoras y fuerte presencia digital.

Del Camp Nou a los negocios

Piqué disputó su último partido como profesional el 5 de noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar. Decidió retirarse a mitad de temporada, tras perder protagonismo en el Barcelona y reafirmar que no vestiría otra camiseta que no fuera la azulgrana. Desde entonces, canalizó su energía en proyectos empresariales, con la Kings League como bandera.

El certamen regresará con plantillas renovadas y movimientos destacados en el mercado. Equipos como La Capital, vinculado a Lamine Yamal, sumaron incorporaciones llamativas, buscando elevar el nivel competitivo y el atractivo del espectáculo.

La referencia a Arbeloa remite a una etapa caliente del fútbol español. Ambos compartieron vestuario en la selección campeona del mundo en Sudáfrica 2010, pero sus diferencias públicas reflejaban la tensión entre el Barcelona y el Real Madrid durante aquellos años de máxima rivalidad.

El episodio más recordado surgió tras un cruce en redes sociales, cuando Piqué fue consultado sobre su relación con el ex lateral y respondió con ironía: “No es mi amigo, es conocido… cono-cido”. La frase se viralizó de inmediato y alimentó una disputa que trascendió lo deportivo.

Con esta nueva acción promocional, Piqué demuestra que entiende el espectáculo más allá del campo. La Kings League vuelve a escena y, como en sus mejores tiempos, el ex central sabe cómo instalar el tema en la conversación pública.

