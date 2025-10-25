De acuerdo con reportes en los medios de comunicación, los jugadores del Real Madrid están hartos de las constantes pullas de Lamine Yamal y planean usar sus últimas acusaciones escandalosas como motivación para el Clásico del domingo.

El prodigioso y franco jugador del Barcelona, de 18 años de edad, avivó la llama de una rivalidad que ya es una de las más temibles del fútbol europeo. A pocos días del gran partido de este fin de semana en el Santiago Bernabéu, Yamal acusó al Madrid de "robar y quejarse".

El adolescente participó en cuatro Clásicos consecutivos la temporada pasada, en los que el Barcelona consiguió un triplete nacional. "Este año, simplemente no pueden ganarnos", rió Yamal tras la última de esas victorias. "Lo hemos demostrado. Estoy muy contento".

Para quienes estaban en el vestuario del Madrid, la ira se vio compensada por una sensación de "cansancio", según MARCA. Los comentarios incendiarios de Yamal no se pueden explicar por su juventud, a ojos de los capitalinos, y las últimas declaraciones del extremo se consideran "incomprensibles".

Se señaló que el Barcelona, ​​y no el Real Madrid, es el club involucrado en el prolongado escándalo de Negreira, un caso en el que el gigante catalán está acusado de pagar 8,4 millones de euros (9,8 millones de dólares) al exvicepresidente del Comité de Árbitros de España, José María Enríquez Negreira.

Sin embargo, Yamal no es el único que denuncia la actuación del Real Madrid. A principios de esta semana, el presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, afirmó que había "mano blanca" en el arbitraje de LaLiga.

Gerard Piqué defiende los comentarios de Yamal

Lamine Yamal didn't hold back when asked his opinions on Real Madrid. pic.twitter.com/qmp6UYMVkC — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) October 25, 2025

El ex central del Barcelona, ​​Gerard Piqué, conoce mejor que nadie la rivalidad entre el club de su infancia y el Real Madrid. El veterano con 40 Clásicos restó importancia a los comentarios de Yamal, considerándolos solo una gota en el océano de rencor entre estos eternos enemigos.

“La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid siempre ha existido. Nos han dicho que robamos, y nosotros se lo hemos dicho”, se encogió de hombros dirigiéndose a Jijantes. “Si pierdes contra el Madrid, siempre te lo ponen difícil”.

“No sé qué será de él [Yamal]. Tiene la oportunidad de romper con todo. La calidad que tiene este chico... es increíble”, dijo Piqué con entusiasmo. “Aceptemos a Lamine como es. Obviamente, ganará experiencia. Nadie es igual a los 18 que a los 38. Lamine Yamal es muy especial”.