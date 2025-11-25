¿Podrá jugar Cristiano Ronaldo el primer juego del Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo sí podrá disputar el primer partido de Portugal en el Mundial 2026. Tras semanas de especulación, la determinación final de los organismos disciplinarios confirma que el histórico capitán llegará sin sanciones pendientes al torneo.

El portugués fue expulsado en la penúltima jornada de la eliminatoria, en el duelo contra Irlanda. Aquella tarjeta roja generó incertidumbre sobre la posible duración del castigo, que algunos reportes estimaban entre dos y tres partidos oficiales.

Sin embargo, tanto UEFA como FIFA optaron por una postura moderada. Después de revisar el caso y evaluar el reporte arbitral, decidieron aplicar solamente un encuentro de suspensión al delantero del Al-Nassr y símbolo absoluto de la selección lusa.

Ese partido ya fue cumplido durante la última jornada de la eliminatoria, en el enfrentamiento contra Armenia. Con la sanción saldada, Ronaldo queda completamente habilitado para el inicio del Mundial, eliminando cualquier preocupación en el cuerpo técnico liderado por Roberto Martínez.

La noticia trae tranquilidad a Portugal. Cristiano, incluso a sus 41 años para entonces, sigue siendo una figura determinante dentro y fuera de la cancha. Su presencia en el debut mundialista se considera fundamental para el ánimo, liderazgo y estructura ofensiva del equipo.

El capitán llega preparado para comandar nuevamente a su selección. Después de liderar la clasificación y mantenerse como uno de los referentes del proceso, su disponibilidad en la fase de grupos representa un impulso clave para las aspiraciones lusas.

Portugal, que apunta a ser protagonista en la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, podrá contar con su máximo goleador histórico desde el primer minuto del torneo. Con Cristiano vigente, el equipo suma experiencia, carácter y una mentalidad competitiva incomparable.

La selección lusa planea su Mundial con Ronaldo como eje emocional y deportivo. Su debut será uno de los más esperados de la fase inicial, y la confirmación de que no tendrá sanciones pendientes asegura un escenario ideal para el inicio de la campaña portuguesa.

Cristiano está listo. Portugal también. El comandante en jefe de la generación dorada jugará el Mundial desde el arranque, tal como lo exige su legado.