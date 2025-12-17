¿Podrá Kylian Mbappé romper el récord de goles de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid?

Con el gol que marcó ante Alavés en La Liga, Kylian Mbappé quedó a tres de igualar un histórico récord que ostenta Cristiano Ronaldo en el Real Madrid desde 2013. Sin embargo, el delantero tiene los días contados para lograrlo.

Tomando como referencia el año calendario, en aquel entonces el Bicho marcó 59 tantos. Por ende, el francés (que actualmente acumula 56) puede alcanzarlo e, incluso, superarlo. No obstante, tiene el tiempo en contra: le quedan solo dos encuentros para hacerlo.

Kylian Mbappé tiene que marcar tres goles en dos partidos para alcanzar la marca de Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, será indispensable que se le abra el arco contra Talavera (equipo al que enfrentará en la Copa del Rey) y frente al Sevilla en la fecha 18 de La Liga.

Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Kylian Mbappé lleva 56 goles en el 2025 con el Real Madrid. Está a solo 3 anotaciones de igualar a Cristiano Ronaldo (59) como el jugador con más goles en un mismo año natural con el Real Madrid.

Desde que se confirmó su llegada, Kylian Mbappé fue de menos a más en el Real Madrid. Hasta el momento, lleva 70 goles en 81 partidos. Como si fuese poco, a esta cifra descomunal se le deben sumar nueve asistencias y dos títulos: una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.

Su estreno en el Real Madrid se dio el 14 de agosto de 2024 ante Atalanta, y no tardó en dejar su huella con un tanto a los 68 minutos. Desde aquel debut, su rendimiento fue en ascenso y hoy se consolida como una de las principales figuras del equipo. Su vínculo con el club está asegurado, al menos en lo formal, hasta 2029. Con varias temporadas por delante, todo indica que podría seguir reescribiendo la historia reciente del Merengue a base de goles y títulos.

