Polémica en el Mundial 2026: la FIFA habría revocado las entradas de la federación iraní

El Mundial 2026 tendría que ser la gran fiesta del fútbol a nivel planetario, pero no todos los países parecen ser bienvenidos a la celebración por más que hayan conseguido sus respectivas clasificaciones en buena ley.

Las selecciones están llegando de a poco a sus lugares de concentración y se han visto imágenes realmente preocupantes en las últimas horas, como la fila que tuvieron que hacer los futbolistas y entrenadores de Uzbekistán para ser revisados antes del partido con Países Bajos en Nueva York o el trato que recibió la selección de Senegal al llegar al país, donde hasta tuvieron que sacarse los zapatos para ser inspeccionados.

😳🐕REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS



Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

En las primeras horas del martes, The Athletic sorprendió con una información llamativa: la FIFA decidió, unilateralmente, revocar todas las entradas de protocolo que habían sido asignadas a la federación iraní. Además, se confirmó que la selección de Irán no podrá dormir en suelo estadounidense, obligándolos a trasladarse permanentemente a México, donde tienen su campamento base a pesar de jugar la totalidad de sus partidos en EE.UU.

Irán debutará el lunes 15 contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que su segunda presentación será el domingo 21 ante Bélgica en ese mismo escenario. Cerrarán la fase de grupos frente a Egipto en el Lumen Field de Seattle.

FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELES | PATRICK T. FALLON/GettyImages

En las últimas horas se conocieron varias noticias preocupantes respecto al trato para con los actores principales de la Copa del Mundo, como la deportación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan y la detención durante siete horas del arquero de Irak, que fue interrogado en el aeropuerto generando una situación absolutamente incómoda no solo para él sino para toda la delegación del país asiático.

Además, hubo múltiples casos de diferentes países, principalmente asiáticos y africanos, donde se han rechazado visas. Esto generó un malestar lógico en las federaciones y modificaciones en los itinerarios de las selecciones participantes.

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