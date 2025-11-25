Polémica en Stamford Bridge: ¿Había offside de Cucurella en el gol del Chelsea?

El Chelsea está dominando los tiempos del encuentro y tuvo las más claras frente al FC Barcelona por la UEFA Champions League, no solamente por el gol anotado sino por los otros dos invalidados a instancias del VAR.

El equipo de Maresca está jugando al límite y el gol llegó con polémica, ya que hay quienes reclamaron offside de Marc Cucurella cuando Alejandro Garnacho la filtró para que el español tire el centro de la muerte, que además de encontrar a un confundido Jules Koundé halló a Pedro Neto para dar el golpe de gracia.

¡GOL DE CHELSEA! Koundé no pudo despejar y marcó en contra para el 1-0 de los Blues ante Barcelona.



En la imagen no quedó claro que Cucu esté adelantado, y por eso el Chelsea le gana 1-0 al Barcelona en Stamford Bridge por la jornada 5 de la UCL. Con este resultado, los londinenses quedan sextos con 10 puntos y los catalanes 15° con siete unidades. Sin embargo, más tarde en la transmisión televisiva, enviaron la imagen que dejaba claro la posición correcta del lateral izquierdo español.