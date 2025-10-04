¿Por cuál plataforma de streaming podrá verse en vivo el Tigres vs Cruz Azul en los Estados Unidos?

Estamos a seis jornadas de finalizar la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, y ya vamos conociendo cuáles serán los clubes que estarán disputándose el título, entre ellos, Tigres y Cruz Azul, los cuales se enfrentan este sábado 4 de octubre en el Volcán para la Jornada 12.

📹 ¡Equipo trabajando de cara a la Jornada 12! pic.twitter.com/msRdqdaB08 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 1, 2025

Los regios pelean cada semestre el cetro del fútbol mexicano, ya que en la última década han podido armar equipos competitivos que los han llevado a levantar copas tanto de la Liga MX como del Campeón de Campeones o la Copa Campeones de la CONCACAF. Desde el torneo pasado, el argentino Guido Pizarro dejó atrás su etapa como futbolista para convertirse en el timonel y espera poder bañarse de gloria en ese nuevo rol como lo hizo alguna vez siendo capitán.



Por otro lado, La Máquina, ha sabido encontrar la regularidad deseada desde hace un tiempo y pese a que el argentino Martín Anselmi dejó al equipo para dirigir en Europa, su compatriota Nicolás Larcamón no lo ha hecho nada mal, tanto que apenas, luego de once fechas disputadas, perdió el invicto. No cabe duda que los cementeros son candidatos serios a quedarse con el título del A2025.

Preparando el encuentro 🆚 Tigres. pic.twitter.com/XnpSCJvbBf — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 1, 2025

En la fecha anterior, la U de Nuevo León logró imponerse 0-2 a Querétaro en el Estadio Corregidora, gracias a las anotaciones del argentino Juan Brunetta y Marcelo Flores. Esto los puso en el quinto peldaño de la clasificación con 22 unidades, apuntando todavía al liderato general.



Con respecto a los de La Noria, en lo que fue una noche emotiva por el adiós profesional del arquero Jesús Corona, finalmente les quitaron el mote de invicto, ya que Xolos los derrotó 2-0 en el Estadio Caliente, con tantos del argentino Domingo Blanco y el marroquí Mourad El Ghezouani. De este modo, perdieron la posibilidad de hacerse con el primer lugar y quedaron en el cuarto con 24 puntos.

¿En qué plataforma de streaming se podrá ver el juego en los Estados Unidos?

Hay varias posibilidades para poder ver este cotejo en suelo estadounidense, ya que será transmitido por el servicio de streaming Peacock, así como por las apps de Fubo Sports, Estrella TV, Telemundo y Universo.



