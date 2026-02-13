¿Por qué América no se movió por el fichaje de Nicolás Ibáñez?

América tuvo en la mesa la posibilidad de fichar a Nicolás Ibáñez, pero en Coapa decidieron no avanzar por el delantero argentino naturalizado mexicano. Aunque su nombre generó conversación en el entorno azulcrema, la directiva optó por no abrir negociaciones formales y mantener la planificación original para el mercado.

De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, el atacante fue ofrecido directamente al club. Tanto Tigres, dueño de su carta en ese momento, como el agente del propio futbolista tocaron la puerta en Coapa para explorar un movimiento inmediato. La intención era conocer si existía interés real por parte del campeón vigente.

Sin embargo, la respuesta fue negativa. En América analizaron la propuesta, pero uno de los principales obstáculos fue el tema salarial. El sueldo actual de Ibáñez en Tigres es elevado y en Coapa no estaban dispuestos a romper su estructura financiera por un movimiento que no consideran prioritario en este momento.

En la dirigencia azulcrema consideran que la posición de centro delantero no es una urgencia inmediata. Si bien buscan competencia interna y profundidad en el plantel, creen que el movimiento debe responder a un salto cualitativo claro y no únicamente a una oportunidad de mercado circunstancial.

Por ello, la postura fue clara: esperar al verano. La directiva encabezada por Santiago Baños y el cuerpo técnico prefieren aguardar a que termine la temporada para intentar cerrar un fichaje de mayor impacto mediático y deportivo, uno que encaje con el perfil de figura internacional.

En ese escenario aparece un nombre que ilusiona a buena parte del americanismo: Raúl Jiménez. El delantero mexicano termina contrato con el Fulham al finalizar la campaña en Inglaterra y podría quedar como agente libre, situación que facilitaría una eventual negociación sin costo de transferencia.

Jiménez es visto como un elemento mucho más estelar, con recorrido europeo y peso específico dentro del vestidor. Además, su identificación con el club y su pasado en Coapa representan un factor emocional que la directiva no ignora. América, fiel a su historia, quiere refuerzos que marquen diferencia.

Así, aunque Nicolás Ibáñez estuvo sobre la mesa y fue ofrecido formalmente, en Coapa decidieron cerrar la puerta por ahora. La apuesta es clara: mantener la estabilidad financiera y esperar el momento indicado para dar un golpe de autoridad en el mercado veraniego.

