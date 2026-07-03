¿Por qué anularon el gol de último minuto con el que Croacia habría empatado ante Portugal?

En un partido de locura, la selección de Portugal venció 2-1 al conjunto de Croacia y aseguró su boleto a los octavos de final del Mundial 2026, en donde se enfrentarán a uno de los principales candidatos para quedarse con el título, nos referimos, por supuesto, a la selección de España.

El encuentro lo comenzó ganando Croacia, con gol de Ivan Perišić al minuto 53, desatando la locura entre los aficionados croatas, activando la preocupación entre los fanáticos portugueses. No obstante, al 68 Cristiano Ronaldo marcó el tanto del empate por la vía del penal, consiguiendo así su primera anotación en fase de eliminatoria en una copa del mundo. Después salió de cambio, sumamente molesto, pero la amargura se convirtió en alegría cuando, al minuto 94, Gonçalo Ramos marcó el 2-1 para los portugueses.

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Y cuando el cotejo parecía ya dado para los portugueses, Croacia marcó el empate a dos. No obstante, el árbitro, luego de consultarlo con el VAR, tomó la decisión de anular el tanto argumentando que había fuera de lugar.

Los tintes de dramatismo se añadieron ya que, en la toma que dieron por televisión, daba la impresión de que quien conectó la pelota antes de que esta llegara al hombre de la anotación fue un rival, anulando así la posibilidad de que hubiera fuera de lugar. Pero la tecnología de la pelota detectó que el esférico fue contactado por el jugador de la escuadra croata antes de que el casaca número15 enviara el centro que derivó en el gol.

ANULADO EL GOL DE CROACIA



Gracias a la tecnología de la pelota, se detectó que el jugador de Croacia tocó la pelota y el N°15 estaba en fuera de juego pic.twitter.com/PE2VOgz9o2 — POTRERO • Resultados en vivo (@potrero_app) July 3, 2026

Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El aliciente de este ya de por sí emocionante compromiso por los octavos de final en la copa del mundo 2026, es el choque entre uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, como es el caso del astro portugués, Cristiano Ronaldo, y la joven estrella del FC Barcelona y una de las figuras más importantes de los últimos años, Lamine Yamal.

Hay que recordar que estos futbolistas ya se enfrentaron en una instancia de matar o morir, como lo fue la final de la UEFA Nations League en 2025, y quien se quedó con el trofeo de campeón fue Cristiano Ronaldo.

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