¿Por qué Argentina vs Inglaterra es una de las mayores rivalidades del fútbol?

Las semifinales del Mundial 2026 estarán bañadas de rivalidad, ya que tanto el duelo entre Francia y España como el choque entre Argentina e Inglaterra tienen mucha historia tanto dentro como fuera de la cancha.

La Albiceleste no choca con los británicos por una Copa del Mundo hace 22 años, cuando el equipo que dirigía Marcelo Bielsa perdió por la mínima para complicar sus chances en la fase de grupos del Mundial del 2002. La rivalidad entre estos dos países excede lo futbolístico y data de hace varios siglos atrás.

El contexto geopolítico

Argentina capturó Puerto Argentino durante la Guerra de Malvinas, en 1982 | Bettmann/GettyImages

Si bien el antecedente de la Guerra de Malvinas es el más moderno, los conflictos entre Argentina, que todavía no era tal, e Inglaterra datan del 1806, cuando un regimiento británico, en el marco de la Guerra Anglo-Española, invadió parcialmente el Virreinato del Rio de la Plata desde la Provincia de Buenos Aires, lo que hoy es la localidad de Ensenada.

El Virrey Sobremonte huyó a Córdoba y fueron los criollos quienes defendieron su tierra de los ingleses, obligándolos a rendirse y reconquistando su país en unos días. Al año siguiente, nueve años antes de la Revolución de Mayo, el Reino Unido de la Gran Bretaña intentó nuevamente quedarse con Argentina, aunque el saldo de la batalla fue de 311 muertos, 679 heridos y 1808 capturados ingleses.

En 1833, ya con la República Argentina plantada como estado soberano, Reino Unido volvió a la carga en su plan colonialista y logró capturar las Islas Malvinas. Argentina, a diferencia de las otras veces, optó por el reclamo diplomático, el cual mantiene al día de hoy.

En 1982, el gobierno militar de facto comandado por el infame Leopoldo Fortunato Galtieri decidió invadir las Islas Malvinas con el fin de recuperar su control, aprovechando que Gran Bretaña pasaba por una mala época económica. El fin era funesto, ya que se aprovechó la causa justa del reclamo de las Islas Malvinas para intentar fortalecer a un gobierno ilegítimo. Esta guerra terminó con más de 1000 argentinos muertos entre el combate y los suicidios post guerra, ya que el estado le dio la espalda a los ex combatientes durante décadas.

La rivalidad futbolística

Todo nació en 1966, cuando Inglaterra, como organizador del Mundial, eliminó a Argentina en cuartos de final de la competencia en un partido que estuvo rodeado de suspicacias. La FIFA era presidida por el británico Stanley Rous y, por ejemplo, las delegaciones "no llegaron a tiempo" para el sorteo de los árbitros del encuentro de cuartos de final.

Fue en ese encuentro donde Antonio Rattín, capitán argentino fallecido en las últimas horas, tuvo una acalorada y confusa discusión con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, que lo expulsó señalándole el túnel de los vestuarios. El ídolo de Boca Juniors permaneció diez minutos en el campo de juego a la llegada de un intérprete, ya que él no hablaba ni inglés ni alemán, y el juez no comprendía el español.

Antonio Rattin And René Brodmann | Central Press/GettyImages

Cuando salió, se sentó en la alfombra roja del protocolo de la reina Isabel II, provocando al público. Además, al pasar junto a un banderín de córner con la bandera británica, la tomó y la retorció.

Dos décadas más tarde llegó el partido que marcó la historia moderna para siempre, con el doblete de Diego Armando Maradona ante un Peter Shilton que, al día de hoy, no supera lo sucedido con la Mano de Dios. En Inglaterra aún se habla de trampa, en Argentina se venera al 10 como el más imperfecto de los dioses.

En 1998 volvieron a verse las caras y, como no podía ser de otra manera, hubo polémica: David Beckham reaccionó contra Diego Simeone tras una entrada de este y vio la tarjeta roja. Argentina e Inglaterra igualaron 2-2 con tantos de Alan Shearer y Michael Owen para los Tres Leones y Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para la Albiceleste, que terminó pasando por penales.

Argentina v England | Mark Leech/Offside/GettyImages

El último encuentro Mundialista entre ambos data del 2002, cuando el equipo de Marcelo Bielsa cayó por la mínima con un gol de penal de, paradójicamente, David Beckham. La Albiceleste terminó quedando eliminada de Corea-Japón en fase de grupos, conformando así uno de los fracasos más grandes de su historia.

Argentina vs Inglaterra en Mundiales

Mundial Resultado Chile 1962 ING 3-1 ARG Inglaterra 1966 ING 1-0 ARG México 1986 ARG 2-1 ING Francia 1998 ARG 2(4)-(3)2 ING Corea-Japón 2002 ING 1-0 ARG