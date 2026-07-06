¿Por qué César Montes era duda para iniciar el México vs Inglaterra?

El encuentro programado para las 18:00 hrs (tiempo de México), entre la selección mexicana de fútbol y el equipo de Inglaterra, terminará jugándose a las 19:00 hrs, ya que se aplicó el protocólo por tormenta eléctrica.

En medio del cambio, Javier Aguirre parecía iba a realizar una modificación de último momento en la alineación titular de México para enfrentar a la selección de Inglaterra en el duelo correspondiente a los octavos de final por el Mundial 2026. César Montes, que aparecía en el once titular del conjunto tricolor, estaría en la banca, y su lugar iba a ser ocupado por uno de los líderes del 'Vasco', Edson Álvarez.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

¿Por qué no iba a jugar César Montes en el México vs Inglaterra?

La razón por la que el ex jugador del Club de Fútbol Monterrey no iba a ser titular en lo que se perfila para ser el duelo más importante en la historia de la selección mexicana de fútbol, era una molestia física, la cual el jugador y el cuerpo médico pusieron a prueba en la sesión de calentamiento, pero al final decidieron que Montes podía jugar.

¿Contra quién jugaría México en caso de avanzar a los cuartos de final por el Mundial 2026?

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

Si el conjunto tricolor hace realidad el sueño de todos los mexicanos y logra avanzar a la ronda por los cuartos de final de la presente copa del mundo, su rival en esta instancia será la Noruega de Erling Haaland, que hoy dejaron fuera a la siempre temida selección de Brasil.

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