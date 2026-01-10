¿Por qué Cruz Azul no tiene estadio propio en pleno 2026?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arranca el 9 de enero y se ha anunciado que el Club de Fútbol Cruz Azul jugará sus encuentros de local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, tras la negativa de la UNAM y fallidas negociaciones para volver al Ciudad de los Deportes (ahora usado por América).

Es una sede temporal, que tendrá muy buena afición celeste en la zona, pero implica viajes para la fanaticada de Ciudad de México.

Después del Mundial 2026, regresarán al Estadio Azteca en el Apertura 2026, compartiéndolo con América (y posiblemente Atlante).

Sin embargo, el anhelo de un estadio 100% propio sigue vivo, pero por ahora siguen siendo "nómadas" del fútbol mexicano, algo que la afición reclama desde hace décadas por falta de identidad fija.

El Cruz Azul no tiene estadio propio desde que se mudó de Hidalgo a la Ciudad de México en la década de 1970 (específicamente desde 1971), y esta situación se mantiene hasta enero de 2026.

El club nació ligado a la Cooperativa La Cruz Azul en Jasso (hoy Ciudad Cooperativa Cruz Azul), donde tuvo su primer recinto propio: el Estadio 10 de diciembre (1964-1971), pero al crecer y ascender a Primera División, priorizaron el traslado a la capital para mayor exposición, recursos y afición.

Desde entonces, siempre han rentado o compartido estadios en lugar de invertir en uno exclusivo. Las razones principales son:

Estrategia histórica de crecimiento: en los 70, compartir el Estadio Azteca (propiedad de Televisa y sede principal de América) era más viable que construir uno nuevo. Ahí vivieron su época dorada (5 títulos de liga entre 1971-1980).

Contratos temporales y no renovados: pasaron del Azteca (1971-1996) al Estadio Azul (1996-2018, ex Ciudad de los Deportes), luego regresaron al Azteca (2018-2023/24), pero la remodelación para el Mundial 2026 los obligó a mudarse nuevamente.

Problemas logísticos y decisiones externas: en 2025 jugaron en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad Universitaria), donde fueron invictos y ganaron la Concachampions 2025, pero la UNAM no renovó el contrato en enero 2026 (posiblemente por tensiones relacionadas con incidentes como la lesión de Kevin Mier en un partido previo).

Falta de urgencia por construir: aunque la directiva (bajo Víctor Velázquez) ha prometido un estadio propio, el club tiene contrato con el Azteca hasta 2031, lo que les da tiempo. En la actualidad tienen un presupuesto aprobado de 5,400 millones de pesos para el proyecto, pero aún buscan terreno en CDMX (posiblemente Álvaro Obregón, Coyoacán o Naucalpan).

