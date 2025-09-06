¿Por qué Désiré Doué no juega el Mundial Sub-20 con Francia?

La joven sensación del París Saint-Germain, Désiré Doué, es elegible para poder disputar el Mundial Sub-20 Chile 2025, su edad (nacido el 3 de junio de 2005) lo hace apto para participar.

El extremo derecho de 20 años viene de tener mucha actividad este verano, desde el Mundial de Clubes 2025 hasta el inicio de la temporada actual ha disputado 11 compromisos para un total de 769 minutos disputados entre siete partidos del Mundial, uno de Supercopa de Europa y tres de Ligue 1.

Con apenas 19 años de edad, Désiré Doué recibió su PRIMERA CONVOCATORIA a la Selección absoluta de Francia. En una misma semana, participó de forma clave en la clasificación del PSG ante el Liverpool en la Champions League y fue citado por El Equipe de France. Qué talentazo tiene… pic.twitter.com/Kcl9yYpf6j — Invictos (@InvictosSomos) March 13, 2025

Doué no acudirá al Mundial Sub-20

🇫🇷 Convocação da França para a data FIFA. pic.twitter.com/DMh3J9ZrgS — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) August 27, 2025

Sin embargo, por distintos factores no será contemplado para la justa mundialista a pesar de su destacada actuación con el PSG en la Champions League, así como su experiencia previa en las selecciones Sub-17, Sub-19, Sub-21 y Sub-23 de Francia.

Algunos de esos factores podrían ser los siguientes:

Decisión del PSG, al igual que en el caso de otros jugadores jóvenes, como Franco Mastantuono con el Real Madrid, el PSG no cedería a Doué para el Mundial Sub-20, ya que no es una competición FIFA de carácter obligatorio. Los clubes suelen priorizar sus competencias locales o internacionales, especialmente si el jugador tiene un rol importante en el primer equipo, pues además, así evitan que sufra alguna lesión o que regrese cargado de trabajo a la actividad del club.

Otra situación para tomar en cuenta es la convocatoria a la selección absoluta, Doué debutó con la selección mayor de Francia en marzo de 2025 y desde entonces ha participado en varios compromisos, de hecho, fue convocado para disputar las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026 en la Fecha FIFA de septiembre.