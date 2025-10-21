¿Por qué el Barcelona juega su partido de Champions League en el primer horario?

El FC Barcelona se enfrentará al Olympiacos griego este martes en Montjuic, en la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Los blaugranas acumulan tres puntos en dos desafíos de esta nueva edición del torneo de "La Orejona", ya que se estrenaron ganando en St. James Park ante el Newcastle, 1-2, gracias a un doblete de Marcus Rashford. Sin embargo, cayeron en la segunda jornada y en la propia Ciudad Condal, a manos del campeón defensor de la competición, el PSG de Luis Enrique, 1-2.

La particularidad del caso es que dicho desafío se disputará en un horario poco habitual para la Champions, dado que será a las 18:45 P.M. en España, o lo que es lo mismo, las 12:45 P.M. en el este de los Estados Unidos y 10:45 P.M. en México.

El FC Barcelona jugará dentro de algunas horas en la Champions League | Pedro Salado/GettyImages

El motivo de ese horario "tempranero" es que UEFA reparte sus encuentros en dos franjas distintas por jornada (cada día) durante la fase de liga; incluso desde la extinta fase de grupos. Pues en esta ocasión ha sido el Barça uno de los cuatro clubes a los que les ha tocado accionar a primera hora (suelen haber dos juegos "temprano" y el resto en horario "estelar") del martes.

De hecho, en la edición pasada los azulgranas ya disputaron un compromiso, y como locales, a las 18:45 en la península ibérica. Fue la vuelta de los octavos de final ante el Benfica, cuando lo de Hansi Flick vencieron 3x1 y completaron un contundente 4-1 en la eliminatoria (habían ganado 0-1 la ida en Lisboa).

Aunado al mencionado Barcelona vs Olympiacos, este martes traerá otro partido de Champions League a primera hora: el Kairat-Pafos en Almaty; mientras que se disputarán siete desafíos en la franja de las 20:45 P.M. de España /14:45 P.M. del Este de Estados Unidos, destacando el Arsenal contra Atlético de Madrid y Villarreal versus Manchester City.

Más noticias sobre la Champions League