¿Por qué el Francia contra Irak del Mundial 2026 se retrasó?

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 ya tuvo su primer contratiempo. En la ciudad de Philadelphia, Francia e Irak se verían las caras donde los galos podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda, sin embargo, hay un problema.

Acorde a diferentes medios y el sistema meteorológico, una tormenta eléctrica amenaza el partido. Por lo tanto, primero se atrasó el ingreso al estadio por treinta minutos y más tarde, el inicio del encuentro.

Cabe aclarar que esta es una reglamentación gubernamental de los Estados Unidos. Cualquier presencia de tormenta eléctrica en un radio de 13 kilómetros obliga a detener la actividad y reiniciar un margen de seguridad de 30 minutos sin descargas antes de reanudarla. Esta normativa puede provocar retrasos prolongados, sin un límite fijo para suspender definitivamente el encuentro.

Hasta ahora no hay comunicado oficial de la FIFA ni del estadio en sus redes sociales. Sin embargo, el Fan Fest también cerró sus puertas por seguridad de los aficionados.