¿Por qué el mercado de fichajes en la Liga MX cierra hasta el 9 de febrero?

Desde la pasada Asamblea de Dueños, la Liga MX dejó en claro que este certamen sería atípico. No solo por la planeación rumbo al Mundial 2026, sino por la necesidad de dar margen de maniobra a los clubes ante escenarios imprevistos. Por eso, el Reglamento de Competencia estableció que el periodo de registros iniciara el 1 de enero y se mantuviera abierto hasta el lunes 9 de febrero del 2026, una ventana más amplia de lo habitual que permite ajustes con el torneo ya comenzado.

En la práctica, esta decisión ha cobrado sentido en las últimas semanas. El caso del América es el ejemplo más claro. Las Águilas rompieron el mercado mexicano con la llegada de Raphael Veiga, pero casi de inmediato vivieron dos salidas de alto impacto. Allan Saint-Maximin abandonó el país tras un problema grave de racismo que afectó directamente a sus hijos, mientras que Álvaro Fidalgo, uno de los máximos referentes en la historia moderna de la escuadra azulcrema, fue transferido al Betis de Sevilla, dejando un hueco deportivo difícil de cubrir en plena competencia.

Tu nombre, Álvaro Fidalgo, estará escrito en nuestra historia para siempre. Lo conseguimos juntos. El América siempre será tu casa. 💙💛 pic.twitter.com/KjZQHQCIH0 — Club América (@ClubAmerica) February 2, 2026

Situaciones como estas explican por qué la liga mantiene abierto el registro hasta el 9 de febrero. Les da a los clubes la posibilidad de reaccionar ante salidas inesperadas, ya sea por temas deportivos, personales o contractuales, sin comprometer por completo su proyecto del semestre.

Además, el reglamento contempla una excepción conocida como “registros fuera de periodo”, que permitiría inscribir hasta dos futbolistas adicionales bajo condiciones específicas. Esta medida apunta especialmente a los equipos que lleguen a la liguilla y puedan perder jugadores convocados a selecciones nacionales.

En resumen, el cierre del 9 de febrero busca equilibrio, proteger la competencia, dar flexibilidad a los clubes y adaptarse a un calendario marcado por el Mundial 2026. No es ventaja para unos pocos; es una red de seguridad en un torneo fuera de lo común.

