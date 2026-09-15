¿Por qué el plantel de Cruz Azul no ha volado rumbo a Miami para disputar la Campeones Cup?
Como se ha vuelto ya parte del calendario, previo a entrar en el último trimestre del año natural, los clubes de la Liga MX y los de la MLS se cruzan de tú a tú en diferentes competencias, una de ellas es la Campeones Cup, partido que cruza al campeón de los Estados Unidos mano a mano con el de México.
La edición 2026 se jugará entre el Inter Miami en condición de locales y Cruz Azul. Sin embargo, dentro de su rol de visitante, el cuadro de La Noria ha presentado problemas en las más recientes horas para poder viajar con destino a Florida e iniciar su concentración.
Fuentes cercanas a Cruz Azul confirma que el plantel no salió del país pese a estar por horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La causa de la demora y posterior cancelación, fue el exceso de peso que llevaba la unidad, esto entre la mezcla de pasajeros y utilería.
Siendo el caso, la directiva tomó la decisión de que el personal viajase rumbo a Estados Unidos junto a todas las herramientas de trabajo del equipo. Por su parte, el plantel se mantiene concentrado en algún punto entre la zona del AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la espera de conseguir un vuelo que les permita viajar a la brevedad.
Está claro que esto pone a los celestes en un escenario de doble desventaja. Primero, jugar de visita ante un equipo muy competitivo. Segundo, hacerlo en un escenario en el que el clima es complejo y además, presentarse con menos tiempo de adaptación y descanso del que se tenía en el plan de trabajo original.
Ahora mismo se desconoce si la falla en la logística es responsabilidad del club o de la organización. Lo que es un hecho, es que este error es inadmisible a 48 horas de jugar una final internacional.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.