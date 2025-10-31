¿Por qué el PSG va directo a la final de la Intercontinental 2025?

El 5-0 del PSG al Inter en la final de la UEFA Champions League quedará en la retina de muchos de los que hayan visto o vivido este partido, disputado en el Allianz Arena de Múnich, la casa del Bayern Múnich.

El equipo que dirige Luis Enrique fue el mejor durante todo el torneo y apabulló a su rival, goleándolo y siendo superior, sin atenuantes, permitiéndole gritar campeón por primera vez de este torneo tan deseado por los parisinos, con los goles de Hakimi, D. Doué, Kvaratskhelia y Mayulu.

Haber ganado este trofeo, le permite al equipo de Luis Enrique disputar la Copa Intercontinental, y solo disputará la final, el 17 de diciembre en Qatar, con estadio por confirmarse. Para ese decisivo partido, el equipo francés debe aguardar dos encuentros más para conocer el rival.

Primero se disputarán los cuartos de final entre Cruz Azul y el ganador de la Copa Libertadores 2025, entre Flamengo y Palmeiras. Quien gane ese segundo duelo entre mexicanos y los de Brasil, enfrentará en la semifinal al Pyramids de Egipto, y ahí sí, quien se quede con esa semifinal, jugará ante el campeón de Europa y máximo favorito a quedarse con el trofeo.

Pyramids FC v Auckland City FC - FIFA African-Asian-Pacific Cup Play-Off (Match 1) | Sayed Hassan/GettyImages

¿Por qué el PSG va directo a la final de la Copa Intercontinental 2025?

Según el reglamento de la Copa Intercontinental 2025, el campeón de la UEFA Champions League (en este caso, el PSG) avanza directamente a la final por una cuestión de ranking histórico y competitividad deportiva.

"El representante de la UEFA accederá directamente a la final en reconocimiento al rendimiento histórico y al nivel competitivo de los clubes europeos en las competiciones intercontinentales", reza la FIFA en sus estatutos.

FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSG | JEAN-FRANCOIS MONIER/GettyImages

A su vez, los otros cinco campeones (Conmebol, Concacaf, CAF, AFC y OFC) deben eliminarse entre sí para ganarse el derecho de jugar contra el PSG.

Cabe recordar que la UEFA genera mayor audiencia, derechos de TV y valor comercial que el resto de las confederaciones miembro a la FIFA, por lo que este también podría ser un motivo de peso para tener a su campeón siempre en la final del evento.