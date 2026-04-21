¿Por qué el Real Madrid juega partido de LaLiga en martes?

El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés este martes 21 de abril en el Santiago Bernabeú, en el encuentro correspondiente a la fecha 33 de LaLiga debido a que no hubo fecha del campeonato en el último fin de semana.

La modificación en el calendario se debe exlusivamente a la final de la Copa del Rey; desde hace algunas temporadas, la organización determinó darle prioridad absoluta a ese evento, evitando superposiciones con el torneo doméstico y dándole protagonismo absoluto al certamen copero.

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

La necesidad del triunfo

El conjunto de Álvaro Arbeloa deberá imponerse ante los vitorianos -en plena lucha por la permanencia y apenas un punto por encima del descenso-, y lograr acercarse lo máximo posible a la punta de la tabla que lidera el FC Barcelona de Hansi Flick, con nueve puntos de ventaja del merengue con 79 unidades.

Si bien el equipo blanco atraviesa una semana anímicamente compleja tras la dura eliminación sufrida en la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich, con un 6-4 global que dejó una espina clavada en el plantel, y con siete potenciales finales por delante en LaLiga, el Madrid necesita del triunfo para sumar tres puntos importantes en la definición del campeonato.

En la fecha pasada, los de Arbeloa alcanzaron el empate 1-1 frente al Girona y actualmente se mantienen segundos en la tabla, en la zona noble de la clasificación, con 70 puntos, pero saben que no puede permitirse más errores si quieren asegurar el título doméstico cuanto antes.

Por su parte, el Alavés está ubicado en la decimoséptima posición con 33 unidades, al borde del abismo del descenso. Sin embargo, llegan al Bernabeú en alza tras el reñido empate 3-3 conseguido ante la Real Sociedad la jornada pasada.

Por eso, el Madrid deberá apostar a la posesión y el empuje del equipo en condición de local frente a la resistencia y el contragolpe desesperado de un visitante que necesita sumar para seguir con vida en la élite del fútbol español.

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