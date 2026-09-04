¿Por qué el Real Madrid juega partido de LaLiga este viernes?

El Real Madrid se enfrentará este viernes 4 de septiembre al Real Betis en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, por la cuarta jornada de LaLiga. El encuentro fue adelantado para que el conjunto merengue tenga más tiempo de descanso antes de su estreno en la UEFA Champions League.

El martes 8 de septiembre, apenas cuatro días después de visitar a los Verdiblancos, el conjunto de José Mourinho recibirá al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. De esta manera, disputar el partido el viernes le permite al merengue contar con un día extra de recuperación y preparación en comparación con un encuentro programado durante el fin de semana.

El Madrid busca seguir un camino perfecto

Más allá del motivo del cambio, el partido liguero representa una nueva oportunidad para que el Real Madrid mantenga su gran comienzo de temporada: llega a la cuarta jornada con tres victorias consecutivas, después de imponerse al Espanyol por 2-1, a la Real Sociedad por 4-1y al Málaga por 4-0.

La visita a Sevilla será el primero de varios compromisos importantes que tendrá el merengue durante septiembre. Después del duelo ante el Inter, el calendario continuará apretándose hasta llegar al derbi frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, previsto para el 20 de septiembre.

Un calendario que no da tregua

El técnico portugués deberá gestionar los minutos de un plantel que afrontará partidos con muy pocos días de diferencia.

Después de recibir al Nerrazzurri, el conjunto blanco volverá a disputar un encuentro el sábado 12, cuando se mida ante el Rayo Vallecano por la quinta jornada de LaLiga. Apenas tres días después, el martes 15 de septiembre, viajarán al Martínez Valero para enfrentarse al Elche.

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Por eso, el adelanto del encuentro ante el Betis resulta especialmente importante. El objetivo de LaLiga es facilitar la preparación de los clubes que representan al fútbol español en Europa y, en este caso, permitir que el Madrid llegue con mayor margen de descanso a su debut en la Champions.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP