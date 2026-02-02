¿Por qué el Real Madrid no se entrena hoy en Valdebebas?

Álvaro Arbeloa decidió otorgarle dos días completos de descanso a los jugadores a su cargo, sin sesiones de entrenamiento ni hoy ni mañana, en una pausa total de la actividad programada. En un contexto de alta exigencia y calendario apretado para el Real Madrid, la medida se interpretó como un gesto de confianza y una apuesta por el equilibrio físico y mental de los jugadores.

Lejos de tratarse de una decisión improvisada, el parate responde a una planificación que Arbeloa viene sosteniendo desde su llegada al cargo. El exdefensor, con pasado exitoso como futbolista del club y campeón del mundo con España, entiende que el rendimiento no se construye únicamente a partir del trabajo diario en el campo, sino también desde la recuperación, el descanso y la gestión emocional de un grupo sometido a presión constante.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO VALLECANO | THOMAS COEX/GettyImages

Una pausa poco habitual en Valdebebas

En la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde la cultura del entrenamiento intenso está profundamente arraigada, no es habitual que se liberen dos jornadas consecutivas. Por eso, el anuncio generó sorpresa entre los futbolistas, aunque fue bien recibido por el vestuario. La decisión llega tras un tramo de partidos exigentes y con varios jugadores acumulando minutos, algo que el cuerpo técnico venía monitoreando de cerca.

Arbeloa ha construido su perfil como entrenador con una mirada formativa, pero también competitiva. En ese equilibrio aparece este tipo de resoluciones, que buscan evitar la sobrecarga y reducir riesgos de lesiones, un factor clave en etapas decisivas de la temporada.

🚨 BREAKING: Alvaro Arbeloa has decided to give Real Madrid players a 2-day vacation.



No training today, no training tomorrow. @OndaCero_es pic.twitter.com/7uYA2nmNG4 — Madrid Zone (@theMadridZone) February 2, 2026

Un mensaje claro de conducción

Desde el club valoran este tipo de gestos como parte de una conducción moderna, alineada con nuevas tendencias en el fútbol de alto rendimiento. La preparación ya no se limita al césped: el descanso, la nutrición y el bienestar psicológico son piezas centrales del rendimiento sostenido.

El plantel retomará los entrenamientos luego de esta breve pausa, con la agenda ya definida para encarar los próximos compromisos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP