¿Por qué el Real Oviedo y Espanyol no comenzaron su partido a tiempo?
Durante el inicio de la jornada en LaLiga, se dio una protesta entre los equipos del Real Oviedo y el Espanyol. Ambos clubes se enfrentaban en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere, de Oviedo y antes de comenzar el partido, los jugadores se quedaron inmóviles durante 30 segundos.
Acorde a múltiples reportes y publicaciones en redes sociales, la transmisión decidió no pasar dicha protesta y sacó una toma aérea del recinto durante ese tiempo.
La razón de dicha protesta viene de la decisión sobre llevar un partido oficial de la competencia a la ciudad de Miami. Cabe recordar que LaLiga autorizó que el Villarreal contra Barcelona se juegue en tierras estadounidenses.
Al parecer, este dictamen no cayó bien con los clubes españoles y es por ello que están tomando estas acciones. Las cuentas oficiales de la competencia española no hay dado ningún comunicado al respecto.
