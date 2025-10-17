¿Por qué el Real Oviedo y Espanyol no comenzaron su partido a tiempo?

Durante el inicio de la jornada en LaLiga, se dio una protesta entre los equipos del Real Oviedo y el Espanyol. Ambos clubes se enfrentaban en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere, de Oviedo y antes de comenzar el partido, los jugadores se quedaron inmóviles durante 30 segundos.

Acorde a múltiples reportes y publicaciones en redes sociales, la transmisión decidió no pasar dicha protesta y sacó una toma aérea del recinto durante ese tiempo.

La razón de dicha protesta viene de la decisión sobre llevar un partido oficial de la competencia a la ciudad de Miami. Cabe recordar que LaLiga autorizó que el Villarreal contra Barcelona se juegue en tierras estadounidenses.

Real Oviedo and Espanyol players decided not to play for the first 30 seconds of the game today as a sign of protest against the Villarreal vs. Barcelona game being played in Miami… 🇺🇸



La Liga decided NOT to broadcast those moments of the match.

Al parecer, este dictamen no cayó bien con los clubes españoles y es por ello que están tomando estas acciones. Las cuentas oficiales de la competencia española no hay dado ningún comunicado al respecto.