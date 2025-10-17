Sports Illustrated Fútbol

¿Por qué el Real Oviedo y Espanyol no comenzaron su partido a tiempo?

Hay descontento en algunos equipos del fútbol español por decisiones tomadas por los directivos.
Real Oviedo v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Durante el inicio de la jornada en LaLiga, se dio una protesta entre los equipos del Real Oviedo y el Espanyol. Ambos clubes se enfrentaban en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere, de Oviedo y antes de comenzar el partido, los jugadores se quedaron inmóviles durante 30 segundos.

Acorde a múltiples reportes y publicaciones en redes sociales, la transmisión decidió no pasar dicha protesta y sacó una toma aérea del recinto durante ese tiempo.

La razón de dicha protesta viene de la decisión sobre llevar un partido oficial de la competencia a la ciudad de Miami. Cabe recordar que LaLiga autorizó que el Villarreal contra Barcelona se juegue en tierras estadounidenses.

Al parecer, este dictamen no cayó bien con los clubes españoles y es por ello que están tomando estas acciones. Las cuentas oficiales de la competencia española no hay dado ningún comunicado al respecto.

