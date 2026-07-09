¿Por qué Erling Haaland pidió buscar su nombre en Google? La explicación de su viral mensaje

Erling Haaland ha tenido un grandioso Mundial. Con siete goles en cinco partidos jugados y con Inglaterra como siguiente rival en los cuartos de final, el delantero noruego se ha ganado los reflectores del mundo.

Asimismo, el atacante del Manchester City se ha mostrado muy activo en sus redes sociales. Su última publicación generó muchas dudas en los usuarios, pero de una manera curiosa y divertida.

One thing to do today… search my name on Google 😉 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 9, 2026

"Una cosa que hacer hoy... buscar mi nombre en Google", fue el mensaje que lanzó en su cuenta de X. Aquí está la explicación.

¿Por qué Haaland buscará su nombre en Google?

Dentro del buscador, cuando se teclea el nombre del delantero, aparecen vikingos en la parte inferior remando. Su rostro es la bandera de Noruega y por si fuera poco, puedes tocar el tambor como lo hacen los noruegos en los partidos.

Es decir, este es un homenaje a la gran Copa del Mundo por el desempeño de dicha selección. Ahora, tienen que enfrentar a Inglaterra el sábado 11 de julio en el estadio de Miami.

En resumen: no era un mensaje misterioso ni una polémica. Haaland pidió buscar su nombre en Google porque al hacerlo aparecía una sorpresa visual relacionada con Noruega, su festejo vikingo y el gran Mundial que está protagonizando.