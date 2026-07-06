¿Por qué fue reemplazado César Montes en el México vs Inglaterra?

Se está jugando ya la segunda mitad del México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, y la escuadra tricolor ha tenido que gastar su primera ventana de cambios. Y es que el ex defensa central del Club de Fútbol Monterrey, César Montes, quien estaba en duda para arrancar en el once titular a causa de una molestia, tuvo que salir de cambio al minuto en el entretiempo.

¿Quién entró en lugar de César Montes?

FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECU | YURI CORTEZ/GettyImages

El lugar del 'Cachorro' Montes fue ocupado por un defensa central de gran talento y calidad. Se trata de Edson Álvarez, uno de los líderes en la presente gestión de Javier: el 'Vasco' Aguirre, quien aporta un gran juego aéreo y solidez al momento de defender.

¿Contra quién jugaría México en caso de avanzar a los cuartos de final por el Mundial 2026?

Si el conjunto tricolor hace realidad el sueño de todos los mexicanos y logra avanzar a la ronda por los cuartos de final de la presente copa del mundo, su rival en esta instancia será la Noruega de Erling Haaland, que hoy dejaron fuera a la siempre temida selección de Brasil.

¿Cuándo fue la última vez que México avanzó a los cuartos y cómo fue aquel torneo?

Es hora de viajar en el tiempo, ya que la última vez que la selección azteca superó la barrera de los octavos de final fue en México 1986, la segunda vez que el país fungió como anfitrión tras la renuncia de Colombia por temas de inseguridad. En aquel entonces no se jugaba con 32 selecciones, como fue por mucho tiempo en los noventas y 2000. A la Copa del Mundo clasificaron 24 combinados nacionales entre las seis confederaciones.

En los octavos de final, la escuadra verde se midió a Bulgaria, a la cual doblegó 2-0 a través de Manuel Negrete, y su inolvidable tanto de tijera nombrado el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo, sin dejar de lado al autor del segundo tanto, Raúl Servín. De este modo, para los cuartos de final, El Tricolor se encontró con Alemania Federal en el Estadio Universitario de Nuevo León, sin que el invitado especial llegar en el tiempo reglamentario.

Todo tuvo que definirse en la tanda de penales, donde los germanos acertaron sus cuatro primeros turnos, mientras Negrete fue el único de los locales que cumplió, ya que Quirarte y Servín erraron, dejando 4-1 la tanda. Este fue el primer compromiso de eliminación directa del Mundial que acabó sin goles.

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