¿Por qué este fin de semana no hay jornada de LaLiga?

El calendario de LaLiga sufrirá una modificación poco habitual este fin de semana debido a la disputa de la final de la Copa del Rey, que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad el sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Atlético Madrid's squad list for the Copa del Rey final vs Real Sociedad! pic.twitter.com/NUhv2YwZ4Y — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 16, 2026

Con el objetivo de que el partido de consagración acapare todo el protagonismo y no compita con la actividad liguera en curso, la Real Federación Española de Fútbol, en conjunto con LaLiga, decidió alterar el orden de las fechas del campeonato y evitar la superposición de eventos deportivos en la semana, con los 10 partidos a disputarse.

Asimismo, cabe mencionar que esta reorganización se debe también a que Sevilla será el epicentro de múltiples eventos en pocos días. Además de la final de la Copa, la ciudad albergará la tradicional Feria de Abril de Sevilla, uno de los encuentros culturales más masivos del país, y a esto se suma el Gran Premio de España de MotoGP, que se celebra en Jerez de la Frontera, a pocos kilómetros.

Por este motivo, las autoridades optaron por redistribuir el calendario y evitar una concentración excesiva de público en una misma zona durante el mismo fin de semana, buscando garantizar una mejor experiencia para los aficionados que asistirán tanto al fútbol como a los otros eventos.

Un calendario al revés, ¿cómo son las fechas y la logística?

El cambio implica que la jornada 33 se juegue antes que la 32, así, los partidos correspondientes a la trigésimo tercera fecha se disputarán entre semana, del 21 al 23 de abril, mientras que los partidos pendientes pasarán a jugarse el fin de semana del 25 al 26.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Más allá de lo llamativo del cambio, el calendario concentra partidos decisivos en pocos días, lo que podría influir en la lucha por el título, la clasificación a competencias europeas y la permanencia en la Primera División; con varios equipos jugándose objetivos importantes, este tramo intersemanal podría marcar un punto de inflexión en la temporada.

Deberán afrontar dos compromisos exigentes en un corto lapso, con pocas fechas restantes para la definición de LaLiga, lo que obligará a los entrenadores a rotar planteles y gestionar minutos con variantes. A su vez, los resultados de la jornada intersemanal pueden condicionar la presión con la que los equipos afronten el fin de semana siguiente.