¿Por qué este jueves hay UEFA Champions League y no Europa League?

En el nuevo formato de la UEFA Champions League para la temporada 2025/26, que se implementó a partir de la campaña anterior (2024/25), se ha expandido la fase de liga a 36 equipos, lo que requiere más partidos y un calendario más amplio que cubre 10 semanas intermedias en lugar de las 6 anteriores.

Para acomodar esto sin opacar las competiciones europeas, la UEFA ha establecido "semanas exclusivas" para cada torneo principal (Champions League, Europa League y Conference League), donde solo se juegan partidos de una sola competición, maximizando la atención mediática y evitando conflictos de programación.



Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Justin Setterfield/GettyImages

Específicamente, la primera jornada (Matchday 1) de la Champions League se juega del 16 al 18 de septiembre de 2025, abarcando martes, miércoles y jueves. El 18 de septiembre (este jueves) hay varios partidos programados. Esta semana es exclusiva para la Champions League, por lo que no se programan partidos de la Europa League ni de la Conference League.







La Europa League comienza su fase de liga una semana después, el 24 y 25 de septiembre (miércoles y jueves), en su propia semana exclusiva. Por eso, no hay partidos de Europa League este jueves 18 de septiembre. Este diseño de calendario busca equilibrar la visibilidad de todas las competiciones y evitar que los jugadores tengan sobrecarga

Este cambio es parte de la reforma general de las competiciones UEFA para hacerlas más competitivas y atractivas, con un formato de "liga suiza" donde cada equipo juega 8 partidos contra rivales diferentes, en lugar de grupos tradicionales.