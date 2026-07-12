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Sports Illustrated

¿Qué es la “confusión de identidad” y por qué expulsaron a Embolo en el partido de Suiza vs Argentina?

Los suizos se quedaron con uno menos minutos después de haber marcado el tanto del empate
Jaime Garza|
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El Argentina vs Suiza está resultando ser un partido más tenso de lo esperado. Los argentinos los comenzaron ganando desde muy temprano en el encuentro, con un gol a pelota para de Alexis Mac Allister.

Sin embargo, en el segunto tiempo, Suiza encontró el tanto del empate al minuto 67, por conducto de Dan Ndoye. El corejo parecía iba a meterse en una llave de matar o morir, pero al 72 Suiza se quedó con uno menos, por doble tarjeta amarilla a Embolo, tras simular una falta en la mitad de la cancha.

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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