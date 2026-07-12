¿Qué es la “confusión de identidad” y por qué expulsaron a Embolo en el partido de Suiza vs Argentina?
Los suizos se quedaron con uno menos minutos después de haber marcado el tanto del empate
El Argentina vs Suiza está resultando ser un partido más tenso de lo esperado. Los argentinos los comenzaron ganando desde muy temprano en el encuentro, con un gol a pelota para de Alexis Mac Allister.
Sin embargo, en el segunto tiempo, Suiza encontró el tanto del empate al minuto 67, por conducto de Dan Ndoye. El corejo parecía iba a meterse en una llave de matar o morir, pero al 72 Suiza se quedó con uno menos, por doble tarjeta amarilla a Embolo, tras simular una falta en la mitad de la cancha.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026
Add us as a preferred source on GoogleFollow
Published | Modified
JAIME GARZA
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.