¿Qué es la “confusión de identidad” y por qué expulsaron a Embolo en el partido de Suiza vs Argentina?

El Argentina vs Suiza está resultando ser un partido más tenso de lo esperado. Los argentinos los comenzaron ganando desde muy temprano en el encuentro, con un gol a pelota para de Alexis Mac Allister.

Sin embargo, en el segunto tiempo, Suiza encontró el tanto del empate al minuto 67, por conducto de Dan Ndoye. El corejo parecía iba a meterse en una llave de matar o morir, pero al 72 Suiza se quedó con uno menos, por doble tarjeta amarilla a Embolo, tras simular una falta en la mitad de la cancha.

🟥 EXPULSADO EMBOLO POR DOBLE AMARILLA TRAS SIMULAR UNA FALTA. pic.twitter.com/ynx54JdPJG — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 12, 2026

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