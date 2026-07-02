Estados Unidos sigue a paso firme en el Mundial 2026. Tras una muy buena fase de grupos, en la que terminaron en el primer lugar del Grupo D, con dos victorias y una derrota, llegaba el momento de la verdad, de jugar el primer "mata mata".

El rival era Bosnia y Herzegovina, un rival a priori inferior por lo mostrado hasta ese momento. Con el favoritismo de su lado, los de Pochettino lograron imponerse sin mayores complicaciones, con un resultado final de 2 a 0.



Ahora ya piensa en Bélgica, que llega a la cita tras superar en un partidazo a Senegal, serán sus rivales en los 8vos de final.

Sin embargo, no todo fue alegría para los locales. A los 64 minutos, Balgun, uno de los mejores futbolistas de los estadounidenses, fue expulsado tras un pisotón a un jugador bosnio. Tras revisar la acción, el árbitro Raphael Claus le mostró la roja, dejándolo afuera del próximo compromiso de los de Pochettino.

"Para mí nunca es roja… Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria", afirmó el entrenador enESPN Fútbol 90, reclamando que la intervención del VAR fue excesiva y que ninguna acción dudosa cayó del lado de su equipo.

¿Por qué expulsaron a Balogun ante Bosnia pero no a Messi contra Argelia en el Mundial 2026?

Automáticamente, las redes sociales se hicieron eco de la jugada, reclamando que no era merecedora de una sanción de ese calibre. Y, sobre todo, recordando que en el primer partido de la selección argentina, Lionel Messi estuvo involucrado en una jugada similar, aunque el desenlace fue completamente otro.

🔥 Las redes arden al comparar esta entrada de Balogun que acabó en roja y esta de Messi en la primera jornada, que no tuvo consecuencias#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/7AlGUCtvQx — Diario AS (@diarioas) July 2, 2026

Lo cierto es que, más allá de que Balogun haya podido ir sin la intención de lastimar al rival, la jugada no deja mucho lugar a dudas y la tarjeta roja parecería haber sido justa.



En el caso de Messi, la acción tiene menos "espectacularidad" aunque también termina impactando en el talón del rival.

En aquella oportunidad, Szyon Marciniak, árbitro del encuentro en el debut albiceleste, ni siquiera fue a chequear la jugada en el VAR, por lo que la estrella del Inter Miami no recibió tarjeta alguna.

La jugada generó controversia instantáneamente y mucho se dijo que se estaba intentando proteger al "10", en lo que todo indica que será su último Mundial. Si el colegiado hubiese ido a revisar la acción, muy posiblemente habría tenido que expulsar al argentino.

¿Hay chances de que Balogun pueda jugar ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026?

El reglamento disciplinario de la FIFA establece que una roja directa implica suspensión automática para el siguiente encuentro, sin posibilidad de recurso salvo que se añadan más partidos de castigo.

Un portavoz de la organización, citado por The Athletic, ha aclarado que la US Soccer no puede apelar la sanción, de modo que Balogun se perderá sí o sí el choque de octavos contra Bélgica.