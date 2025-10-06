¿Por qué Federico Valverde no se unió a la concentración de Uruguay y se quedó con el Real Madrid?

El Real Madrid y su entrenador, Xabi Alonso, parecen iniciar la semana con noticias positivas en relación a la salud de sus jugadores. Es que durante la mañana del lunes, el uruguayo Federico Valverde se presentó en Valdebebas para entrenar junto a los futbolistas que no han sido convocados por sus selecciones nacionales.

En efecto, la presencia del "Pajarito" en la ciudad deportiva merengue fue una agradable sorpresa, ya que todo indica que no participará en los próximos compromisos internacionales de Uruguay. Esto significaría que Xabi y su cuerpo técnico puedan estar más tranquilos respecto al estado físico del polivalente volante, quien en el comienzo de temporada no ha lucido su mejor versión.

De hecho, el diario AS reveló que Valverde y el seleccionador de La Celeste, Marcelo Bielsa, habrían acordado un período de descanso para el jugador. Laselección uruguaya ya concluyó su fase de clasificación al Mundial de 2026, donde finalizó cuarta y consiguió su boleto, por lo que soló disputará dos amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán.

Dicho descanso llega en un momento oportuno, puesto que Valverde es actualmente el quinto jugador de campo del Real Madrid con más minutos en el ejercicio, apenas superado por Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouameni y Kylian Mbappé. En consecuencia, este parón le permitirá al charrúa recuperar energías y continuar asimilando las variantes tácticas que Alonso ha introducido en el equipo blanco desde su llegada al banquillo.

Asimismo, Valverde no será el único madridista que permanecerá en la capital. Otros jugadores importantes como Jude Bellingham y Tchouameni tampoco fueron llamados por Inglaterra y Francia, respectivamente. Así, el estratega vasco podrá trabajar durante el receso con una base sólida de futbolistas: Raúl Asensio; Carreras; Fran García; Tchouameni; Dani Ceballos; Bellingham y Endrick; más los lesionados que continúan sus procesos de recuperación.

En líneas generales, el Real atraviesa un inicio de campaña muy sólido, siendo uno de los seis clubes que ganaron sus dos partidos en la fase de liga de la Champions League, aunado a recuperar el liderato de LaLiga el pasado fin de semana, tras vencer al Villarreal y aprovechar la goleada que el Sevilla le propinó al FC Barcelona.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp