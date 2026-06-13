¿Por qué fue sustituido Christian Pulisic en el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026?

Estados Unidos arrancó el Mundial 2026 a puro fútbol y gol en el SoFi Stadium de Los Ángeles: aplastó 4-1 a Paraguay con un primer tiempo imperial, donde sacó tres tantos de ventaja para ir muy tranquilo al descanso.

Uno de los principales protagonistas de los primeros 45 minutos fue Christian Pulisic, que aportó desde el juego y sumó una asistencia a su cuenta personal. Esta fue para el segundo gol de su selección y la primera anotación de Folarin Balogun, la gran figura de la noche.

A pesar de todo esto, Mauricio Pochettino sorprendió a todos sacándolo en el entretiempo para que ingrese Sebastian Berhalter, una decisión que se puede fundamentar en la comodidad del resultado. Lo cierto es que, según informó Fabrizio Romano, la salida del 10 fue para preservarlo, no por una lesión puntual.

United States defeated Paraguay 4-1 to win a World Cup 2026 match. | MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images/GettyImages

Estados Unidos lidera, momentáneamente, el grupo D del Mundial 2026 a la espera de que se juegue el duelo entre Turquía y Australia. Los norteamericanos vuelven a jugar el próximo viernes 19 ante Australia en el Lumen Field de Seattle.

Mauricio Pochettino, feliz por la victoria

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

Luego de la goleada, el entrenador argentino no ocultó su felicidad: "Por supuesto que el plan de juego, como todos los entrenadores, lo tenemos. No solo tuvimos verticalidad, sino también juego interior, posesión, juego de posición y dominio. Construimos muy bien desde el fondo, transitamos con claridad por el mediocampo y nos posicionamos de manera agresiva en el último tercio. Eso nos dio la posibilidad de crear muchas situaciones de gol".

"Ya lo había dicho en la conferencia previa: éramos dos equipos que nos habíamos enfrentado en noviembre y nos conocíamos muy bien. Hoy fue una noche en la que nos salió todo bien. En el fútbol no alcanza solamente con el planteamiento; a veces un equipo tiene una mejor noche que el otro", señaló.