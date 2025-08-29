¿Por qué Hugo Sánchez nunca ganó el Balón de Oro?

Hugo Sánchez, sin duda alguna, es uno de los mejores delanteros en la historia del futbol y fue el nueve más dominante durante la década de los ochenta. 'Hugol' es el único futbolista en la historia de LaLiga que puede presumir de tener cinco pichichis (cuatro vistiendo el jersey del Real Madrid y uno más con el Atlético de Madrid).

Como parte vital de la legendaria Quinta del Buitre, el delantero mexicano se hizo acreedor a la prestigiosa Bota de Oro en la temporada 1989-1990, tras anotar 38 goles con los merengues.

En 282 encuentros oficiales con los merengues, Sánchez anotó un total de 208 goles. Durante el período comprendido entre 1985 y 1992, el goleador mexicano ganó cinco ligas españolas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey con el club blanco.

Hugo Sanchez Real Madrid 1989 | Getty Images/GettyImages

A pesar de haber sido nombrado por la International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) como el mejor futbolista de América del Norte y América Central del Siglo XX, y romper todos los récords goleadores de su época, 'Hugol' nunca fue considerado para ganar un Balón de Oro.

¿A qué se debe esta injusticia? A continuación te lo contamos.

¿Por qué Hugo Sánchez nunca ganó un Balón de Oro?

Hugo Sánchez no fue el único jugador ignorado por el Balón de Oro. Otras figuras, acaso más legendarias como Pelé o Diego Armando Maradona tampoco fueron galardonados con este premio en su carrera.

Para explicar estas omisiones es importante dejar en claro algunas cuestiones. En primera instancia, hay que saber que el Balón de Oro se otorga desde 1956 por la revista France Football. Este galardón busca premiar al mejor futbolista de cada temporada.

Sin embargo, durante el período comprendido entre 1956 a 1994, la publicación solamente consideró a futbolistas europeos como elegibles para el premio. Actualmente ya no existe esa restricción y se puede distinguir a jugadores de todas las nacionalidades.

Gary Lineker | Getty Images/GettyImages

Cuestionado al respecto, Hugo Sánchez consideró que pudo haber ganado este trofeo en dos o tres ocasiones durante su mejor momento futbolístico.